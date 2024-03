“Mollabao Sí!” sugiere crear un parque en el entorno del nuevo vial de Rosalía de Castro

Tras siete años de trabajo vecinal, la asociación “Mollabao Sí!” empieza a ver la luz al final del túnel sobre la mejora de la calle Rosalía de Castro y su entorno, con el visto bueno de Costas al nuevo vial que unirá esta calle con la avenida de Marín.

El colectivo al que representa Juan Sáenz-Díez aprecia “buena voluntad” entre las instituciones implicadas –Ministerio para la Transición Ecológica y Concello de Pontevedra–, para iniciar, al fin, la obra del nuevo vial que conectará la autovía de Marín con Rosalía de Castro y que a su vez propiciará la mejora de todo el entorno.

Respecto a las exigencias de Costas, los residentes no ven impedimento en la “renaturalización” del conocido como “solar de los circos”, combinado –como prefiere el Concello– con la creación de un estacionamiento público. No se oponen a pesar de que este aparcamiento no beneficia en nada al barrio y únicamente es útil para las personas que cada día acuden a Pontevedra y dejan su coche en este “aparcamiento disuasorio”. En todo caso, el barrio preferiría tener un parque público antes que un estacionamiento, pero los vecinos entienden que cualquier actuación de mejora es preferible a “no hacer nada, como hasta ahora”.

Por otra parte, Sáenz-Díez apunta que es complicado “renaturalizar” un espacio que de por sí no es natural, dado que se trata de un relleno ganado al mar.

El colectivo vecinal se ha citado con el gobierno local después del verano, para hablar sobre la reforma de Rosalía de Castro y calles adyacentes, que será la actuación que siga a la construcción del nuevo vial.