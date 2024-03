Vilaboa premia el coraje de Susa

La Casa de Cultura de Riomaior acoge el próximo viernes día 15, a las 20.00 horas, la entrega del Premio 8M que en esta segunda edición distinguirá la trayectoria de María Otero Otero (Susa), con la que la Concellería de Igualdade quiere “homenajear a todas las mujeres anónimas que con su quehacer diario y desde el anonimato facilitaron la incorporación de la población femenina en el rural al mercado laboral”.

La premiada, junto a sus compañeras de Pontesa. | // FDV / R. P.

Desde la estabilidad que le garantiza su situación de jubilada, María Otero compartirá con las personas asistentes al acto de este viernes su vida laboral en Pontesa, donde formó parte durante décadas de una plantilla esencialmente femenina en la cadena de producción. Desarrollaba su jornada en la línea de fundido de las unidades de porcelana con las que hacían la vajilla, en las que la pasta era introducida en moldes especiales para cada pieza. Más tarde pasaría a la liza de retoque, encargada de perfeccionar cada artículo antes de su salida al mercado.

Apenas había cumplido 14 años cuando la situación económica en su casa la forzó a ir a trabajar. “Soy hija de soltera, algo que nunca me supuso trauma ninguno. Yo tenía en casa a mi madre y mi abuela que me daban todo lo que necesitaba”, explica. Sin embargo ambas trabajaban las tierras y “faltaba dinero, efectivo, así que yo me fui primero a la fábrica de pescado y un poco más tarde a Pontesa”.

Con todo, reconoce que el trabajo en el campo “tira de mí, me gusta”, y presume de lo bien que conduce el tractor por los caminos de Bértola, una afición que comparte con su familia y con sus tres niños.

Para María Otero no hay profesiones o tareas que estén reservadas para hombres. “Nosotros podemos hacer lo que queramos, pero lo más bonito es que nos guste lo que estamos haciendo”.

La que fuera trabajadora de Pontesa recibirá este viernes como galardón una escultura de la colección “Muller das Salinas”, que representa una figura femenina erguida con una pala para allanar la sal en la mano, en referencia al trabajo que hacían las mujeres en las Salinas de Vilaboa. Su autora es Irene Silva Xiráldez que creó esta figura exclusivamente para el Premio 8M.