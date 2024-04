“Cada vez recibimos más quejas por la atención sanitaria, pública y privada”

Desde hace 13 años Diego Murillo Solís encabeza la comisión deontológica del Colegio de Médicos de Pontevedra. “Creo que han confiado en mi ya en tres candidaturas diferentes”, explica el profesional, “porque también ya he estado en la comisión deontológica nacional de la Organización Nacional de Médicos durante 8 años, y eso te da un bagaje. Lo que procuro es mantener los principios esenciales de la profesión médica, que principalmente son actitudes, responsabilidad y compromisos básicos, como fomentar el altruismo, la integridad, la honradez y veracidad de los médicos, y la empatía. Porque no es solo ser un buen profesional desde el punto de vista técnico, sino tener una buena relación médico-paciente y una empatía con tus pacientes”.

–¿Cuál es el papel de la comisión de Deontología del Colegio de Médicos?

–La comisión deontológica es un comité asesor y consultivo de la junta directiva en materia de deontología médica.

–¿Tienen en estos momentos los profesionales sanitarios especiales retos deontológicos?

–Sin duda ninguna, porque tu puedes ser un excelente cirujano o un excelente internista, pero si no tienes unos principios de actitud, responsabilidad, compromiso, ética y buen trato hacia el paciente que seas un excelente profesional técnicamente no vale para nada. Y por eso el nuevo código deontológico que ha salido en diciembre de 2022, porque el último estaba totalmente desactualizado. Era de 2011 y dejaba atrás muchos puntos que hoy son superimportantes, como pueden ser la seguridad del paciente o la telemedicina. Ahora mismo cada vez se hacen más consultas on line, lo cual es bueno para algunas cosas pero muy complicada para otras. Ahí puedes entrar en asuntos de protección de datos, de invadir la privacidad del paciente etc. Son capítulos que se han ido añadiendo a los códigos antiguos y que se necesitaba modificar en muchos aspectos. Se habla también en el nuevo código de las tecnologías de la información, incluso de la Inteligencia Artificial, y de las grandes bases de datos sanitarias.

–¿Qué riesgos plantean esas bases de datos?

–Hay que tener en cuenta que ahora mismo con el big data cualquier empresa pueden saber qué enfermedades podemos padecer en el futuro, e imagine a la hora de hacerse un seguro privado que sepan sus datos y digan, no, yo no le hago un seguro porque sé que tiene una altísima probabilidad de tener un cáncer, por ejemplo. La comisión deontológica tiene que velar por custodiar esos datos y no revelarlos de ninguna manera.

–¿En la nueva junta directiva del Colegio Médico tiene un papel especial esa comisión?

–Una vez que se elije a la nueva junta directiva del Colegio Médico, que en este caso ha salido la presidida por el doctor Isidro Lago, ellos mismos son los que elijen a la comisión deontológica, que está formada por un presidente y cuatro vocales. Éstos son los que se encargarán en los siguientes 4 años de velar por el buen funcionamiento y asesoramiento a la junta directiva para proteger no solo al médico sino para proteger el buen ejercicio de la profesión y para defender a los pacientes.

Me preocupan las especialidades en las cuales las máquinas pueden sustituir cien por cien a los médicos. Y yo creo que siempre tiene que haber un profesional sanitario detrás de un paciente para poder asesorar, asegurar, transmitirle una opinión y un parecer de las diferentes opciones que haya en caso de una patología

–Señalaba a la Inteligencia Artificial ¿cómo va a ser la medicina del futuro, en realidad la medicina inminente?

–La que ya está aquí en realidad, va a haber especialidades que casi puede ser que desaparezcan, especialidades como hematología, o en especialidades quirúrgicas, en la que tenemos la robótica, con el Da Vinci, claro que necesita un cirujano para que funcione ese aparato, pero me preocupan más las especialidades en las cuales las máquinas pueden sustituir cien por cien a los médicos. Y yo creo que siempre tiene que haber un profesional sanitario detrás de un paciente para poder asesorar, asegurar, transmitirle una opinión y un parecer de las diferentes opciones que haya en caso de una patología.

De aquí a poco con una pequeña muestra de sangre se va a poder diagnosticar si ese paciente en el futuro va a padecer unas patologías u otras

–Largas listas de espera, poco tiempo para atender a los pacientes… ¿En qué momento está la sanidad pública?

–Lo que está claro es que en la comisión deontológica cada vez recibimos más quejas por la atención sanitaria, pero no solo pública sino también privada. Es decir, lo que está claro es que en su momento hubo una jubilación anticipada de médicos y ahora mismo eso se está pagando. Es una cosa sobre la que no hubo previsión y los médicos no se forman en un año, sino que necesitan mucho tiempo, seis años de carrera, en función de la especialidad de 3 a 5 años, y al final nos estamos poniendo en 9 años y es lo que ha pasado ahora, que recientemente se han escogido las plazas MIR y en Galicia no se han cubierto todas las plazas. Hay déficits de médicos de familia y atención primaria elevadísimos e impresionantes. Nosotros recientemente hemos recibido alguna queja de algún centro de atención de mayores en el cual decían que el médico no cubría las necesidades de los pacientes que tenían ingresados. Pero, claro, el problema no es un problema deontológico del médico, sino un problema de capacidad de contratación de más médicos para dar respuesta a esos pacientes.

–¿Qué avances esperan para los próximos años? ¿Curaremos el cáncer?

–A nivel de lo que es el cáncer lo que se está consiguiendo es identificar muchos de ellos antes de su aparición, lo que va a hacer que, cada vez más, se invierta más en la prevención y no en el tratamiento. De ahí que tanto la sanidad pública como la privada estén invirtiendo en la prevención, desde la prevención del cáncer de colon con el cribado de sangre en heces, las pruebas de mamografías etc. Pero es que de aquí a poco con una pequeña muestra de sangre se va a poder diagnosticar si ese paciente en el futuro va a padecer unas patologías u otras. Eso es muy bueno por un lado, si se custodia, se mantiene y controla, pero también muy malo por otro lado porque evidentemente si esos datos pasan a manos de otras personas tenemos un problema muy grave.

Suscríbete para seguir leyendo