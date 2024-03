El Pontevedra mantiene el pulso con el Ourense CF

Queda olvidado el tropiezo en casa ante el Zamora con una nueva victoria a domicilio. La maquinaria goleadora de Yago Iglesias sigue a tope, tres tantos más lejos de Pasarón y un convincentr triunfo en Oviedo pese a los agobios finales después del 2-3. Cuando el Pontevedra pudo jugar con comodidad demostró que la calidad técnica que atesora es un factor diferencia en esta Segunda RFEF, sentenciando el éxito en un sensacional cuarto de hora inicial del segundo periodo. Los lerezanos siguen de cerca la estela del líder Ourense CF y el ascenso directo en esa meta lejana pero posible.

Con la presencia del revulsivo Charly en el once inicial, el Pontevedra se plantó en el Requexón. Santi Miguélez probaba para los carbayones en el primer minuto, alto. Incómodos los lerezanos hasta que a los nueve minutos se asomaron con un par de centros bien solventados por la zaga azul.

La defensa adelantadísima de los granates dejaba una y otra vez en fuera de juego a los puntas del Vetusta, y a los doce minutos una sensacional jugada combinativa abría la lata en la primera clara del Pontevedra. Los de Yago Iglesias movieron bien el cuero, Chiqui asistía a Dalisson en el área y el disparo cruzado del de Cabezón de la Sala lo sacaba el meta Marco con apuros, aprovechando Charly el balón muerto para empujar a placer el cero a uno.

Churre se la jugaba al cuarto de hora al hacer una peligrosa falta siendo casi el último zaguero, cortando una contra local con la mano. El colegiado lo dejó en amarilla entre suspiros de alivio pontevedreses. El campo estaba muy húmedo con la fina lluvia que no dejaba de caer, siempre un factor a valorar en este tipo de encuentros en pelotas en largo y deslizamientos, diabólico el cuero.

De nuevo Chiqui generaba peligro por la izquierda mediado el primer acto, llegando hasta línea de fondo con un pase atrás para el disparo de Ángel bastos por raso que blocaba con seguridad el portero Marco. Muy firme el Pontevedra en defensa, frenando las intentonas de los jóvenes de la cantera oviedista, y saliendo con velocidad al recuperar el cuero. Chiqui por el carril central lo intentó a los 29 minutos con un disparo alto.

En el Vetusta, Santi Miguélez bajaba mucho al centro del campo y era el director de orquesta, mientras Dalisson era el siguiente en probar a los 33 minutos desde el balcón del área, fuera. Poco después llegaba el mazazo del empate carbayón a través de la estrategia. Una peligrosa falta cerca de la media luna la convirtió Miguélez en un golazo por el palo del portero, un disparo potente pero donde el pasito previo de Sousa al otro poste le condenó. Tablas.

No obstante, no se descompuso el Pontevedra y cuando los lerezanos podían llegar a tres cuartos de campo con la pelota para asociarse, la calidad técnica de Yelko, Bastos, Samu o Dalisson generaban peligro. Y así, a quince segundos de llegarse al 45, la buena acción combinativa visitante la culminaba Dalisson en la frontal del área con un zurdazo que, tras tocar en un zaguero azul, se coló mansamente en el uno a dos, de nuevo el cuadro de Yago Iglesias con ventaja. Y con un susto del local Miguélez, que no llegó a conectar de zurda en un pase filtrado, se llegaba al intermedio con el 1-2.

La primera llegada del Pontevedra en el segundo acto fue clarísima, con un buen balón a Charly para su disparo en la frontal del área chica que sacó Marco a saque de esquina. El propio Charly remataba el córner con la testa, desviado en una nueva oportunidad. Muy buena la puesta en escena granate en este primer compás del segundo tiempo, mandando y llegando sobre todo por el perfil izquierdo. Así, un tiro de Álex González con potencia en el área se estampaba en la barriga del local Yayo, quien se quedó dolorido y sin aire un buen rato.

La cuestión era aprovechar el momento, y se logró. Nueva percusión por la izquierda, centro raso y envenenado de Álex González y Lucas Laso, al tratar de despejar, se lanzaba al suelo y lo que hacía era marcar en su portería el tercero de los visitantes. Jugaba a placer el Pontevedra y Charly no llegaba por milímetros a un gran centro de Chiqui en lo que pudo ser el cuarto tanto visitante.

Jaime Álvarez, técnico carbayón, metía un triple cambio y Álex González volvía a intentarlo en la frontal con un zurdazo que se escapaba alto. Susto para el Pontevedra a los 69 minutos cuando Mario Gómez recibía un balonazo escalofriante en la cara dentro del área en intento de volea de Xabi Sola.

A un cuarto de hora, en un nuevo ataque del Vetusta, la pelota muerta en la frontal la empalmaba Miguélez raso estrellándose la pelota en la base del palo. Y apenas un minuto después, el segundo de los locales cuando en un córner la pelota le caía a Cheli en el segundo palo, para que el control y tiro raso y cruzado del jugador azul supusiera el dos a tres.

Se volcaban los oviedistas y se replegaba el Pontevedra, con ocasiones locales como un tiro de Estrada desviado. En las contras tuvo bastos el 2-4 a cinco del noventa, pero tras controlar con el pecho disparó muy alto. El trabajo serio y firme de la defensa hizo el resto y los tres puntos se van hacia Pasarón.