Un plan Renove de récord

“Ha sido un visto y no visto, el Renove más rápido y fugaz”, constata Fabio Acuña desde la tienda Infortronic, uno de los profesionales a los que ha sorprendido la gran acogida del plan para adquisición e instalación de equipamientos de mayor eficiencia energética.

Explica que en esta tienda de la calle Cruz Gallástegui lo más demandado ha sido “dentro de la familia del lavado, las lavadoras y lavavajillas, y en cocción las placas de inducción”. Este año recibió a “mucho consumidor considerado vulnerable severo, que tienen un descuento mayor” y solicitaron mayoritariamente lavadoras y aparatos de frío.

En Mardy los últimos días no han sido menos enérgicos. “Ha sido muy intenso, todo muy rápido”, resumen sus profesionales, “este año la gente ha estado muy atenta y desde el primer día (las solicitudes se abrieron el pasado día 8) no dábamos abasto”.

En este establecimiento ubicado en Virgen del Camino también han triunfado las vitrocerámicas de inducción como las más demandadas, con las lavadoras y frigoríficos combi. Menos solicitudes han tenido lavavajillas y secadoras y ninguna los congeladores.

Como novedad, este año el plan establecía que cada cliente podía adquirir 2 electrodomésticos, uno menos que en la pasada edición. “No se puede repetir el mismo tipo” de producto, explica José Argibay desde Milar, otro de los profesionales que constata que “lo que ha pasado este año no es normal, que se agoten los fondos en 13 días”.

Recibió peticiones de clientes “desde el minuto 1” en que empezó el Renove, “y días antes, alrededor del 15 o el 20, los clientes ya se interesaban”.

Aquellos clientes que optaron por sustituir dos aparatos invirtieron una media entre 1.200 y 1.400 euros para mejorar la eficiencia de sus cocinas y cuartos de lavado.

Este programa de sustitución de electrodomésticos “siempre ha funcionado”, constata, “estuvo sin hacerse un tiempo y ahora lleva 5 años de modo continuado y en cada entrega es distinto”. En el caso de este establecimiento ubicado en Eduardo Pondal, lo más solicitado han sido “las lavadoras, que son las reinas con el combi”, pero también lavavajillas y congeladores.

Por lo que respecta al perfil de los clientes, José Argibay ha atendido “a todo tipo de familias, aunque este año quizás no tantas consideradas vulnerables y sí más consumidores generales”.

En este 2024 los electrodomésticos subvencionables fueron los frigoríficos, congeladores y frigoríficos congeladores con clasificación energética A, B, C o D; lavadoras A o B, lavavajillas A, B o C y placas de inducción total (no mixtas).

En el caso de los consumidores generales, la ayuda no podía superar el 25% del precio del electrodoméstico. Se incrementó hasta el 50% para los consumidores vulnerables y hasta el 75% para los vulnerables severos, que descontaron unos 450 euros en un combi o 300 euros en una lavadora.

Las tiendas refieren que aquellos clientes que optaron por sustituir dos aparatos invirtieron una media entre 1.200 y 1.400 euros para mejorar la eficiencia de sus cocinas y cuartos de lavado.

Con diferencia, la lavadora es en general el equipamiento más solicitado (más de 2.100 en la provincia), seguida a larga distancia del frigorífico congelador (955).

Un solo establecimiento como Star ha vendido más de un centenar de electrodomésticos en los pocos días de vigencia del plan, un positivo resultado que se veía venir “ya desde que se anunció el Renove, con gente que venía a informarse” a esta tienda ubicada en la plaza de Galicia, señala Pedro Castro, uno de los comerciantes que constata el éxito de la iniciativa y que lamenta que solo haya durado 13 días. A mediodía de ayer había 325 clientes en lista de espera.