El Entroido de Cobres recupera la tradicional figura del predicador

El Entroido de Cobres recupera este 2024 una figura un tanto olvidada en los últimos años pero con un enfoque totalmente actual. La tradición oral atestigua la existencia de un predicador, siempre varón, encargado el Martes de Entroido de una mordaz revisión social: una especie de “mediador” en conflictos tanto políticos como de convivencia que iba quedando relegado en una jornada en la que los juegos populares, los concursos y las revueltas iban ganando protagonismo.

Este año, el Entroido de Cobres recupera esta figura y por primera vez en siglos de historia convierte a una mujer, "Leti da Taberna", en predicadora. "En esta elección fueron un factor importante las miles de personas que a diario siguen a esta creadora de contenidos en gallego en sus diferentes perfiles, pero también la continua defensa que hace del patrimonio inmaterial gallego, de nuestra cultura y de nuestras costumbres", destaca el Concello. Además, para ella Vilaboa no es un pueblo desconocido, ya que durante una época de su vida desarrolló su faceta profesional en el municipio, "aunque nunca imaginé poder disfrutar del Entroido", reconoce la escogida.

La predicadora llegará a Riomaior dispuesta a garantizar la diversión y para ello asegura que sus coplas estarán cargadas de retranca. “É unha responsabilidade grande asumir este papel que me encomendaron; confío en estar a altura", y adiverte de que será “unha predicadora actual. Voulle dar un pouco de modernidade ao personaxe”.

Además de hurgar en las novedades del ayuntamiento, también ultima el "testamento do galo": “Voulle facer as partixas a ver si non se me enfada ninguén”.

Será sin duda una de las principales actividades de la jornada en Riomaior, que iniciará su actividad a las 16.30 horas con juegos y la "Corrida do Galo", en el río y en la caña; y en el que habrá tiempo para recibir a los comparsas Os Miudos (Arcade), Os Parrulos (Marín) y Moreira Atope (Soutomaior). También habrá un concurso de disfraces con categorías infantil, individual y grupal, en una gala presentada por Isi TV y que finalizará con fuegos artificiales.