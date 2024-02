La nueva directiva del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia se reunió ayer en el hotel Rías Bajas con los colegiados de la provincia para trazar la hoja de ruta de la corporación y tratar cuestiones que necesitarán una gestión específica próximamente. La vicepresidenta del organismo, la pontevedresa Celeste Nieto, explica también la necesidad de que los colegiados estén unidos para compartir experiencias y dignificar el sector.

–¿En qué ha consistido este primer encuentro y qué retos se han planteado para el sector en Pontevedra?

–Hace años, ya bastantes años, teníamos este tipo de reuniones y ahora creemos que es importante retomarlas y estar en contacto entre nosotros para intercambiar opiniones y experiencias. En esta primera reunión cada uno contó un poco su experiencia, su día a día, y todos sumamos. Hablamos sobre todo de la dignificación de nuestra profesión. Tenemos muchísima responsabilidad en la gestión del día a día de la comunidad y creemos que muchas veces el vecino no lo está visualizando.

–¿Por qué es importante la figura del administrador?

–La mayoría de la gente vive en comunidad, alrededor de un 80 por ciento, y creemos que es mejor la gestión a través de un administrador, colegiado en este caso, porque tenemos que cumplir con un código deontológico, tenemos una comisión disciplinaria y el colegio responde, es una garantía para el administrado.

–La pandemia fue un punto de inflexión importante para la vida en sociedad. ¿Qué secuelas cree que han quedado de ello?

–Noto que la gente está más sensible o más susceptible con las situaciones que se dan día a día en un edificio. Hay gente con pocos recursos, porque la vida ha subido tanto que tienen que ajustar muchísimo los gastos.

–¿Perciben que haya un aumento de la morosidad por esta cuestión?

–Por mi propia experiencia, no; la morosidad está en los mismos niveles que antes de la pandemia. Se da en porcentajes pequeño, pero lastra mucho el día a día de la comunidad, sobre todo cuando hay que acometer alguna obra.

–¿Notan cambio en los hábitos de vida, como por ejemplo a la hora de poner la calefacción, por estos problemas económicos generales?

–Como todo. Tienes unos ingresos y tienes que adaptar los gastos. Teniendo en cuenta que todos los servicios energéticos incrementaron los precios de forma importante, casi se duplicaron, pues hay mucha gente que intenta reducir el consumo.

–Hablando de calefacción, ¿cómo afrontan la nueva normativa de la Unión Europea para la eliminación de las calderas de gas?

–En los edificios antiguos, con calderas centrales y antiguas, hay que mejorar la eficiencia energética. Hay que ir empezando a eliminar las calderas de gas, que se vayan haciendo los presupuestos y hay gente que es reacia porque en los edificios antiguos los residentes suelen ser mayores, pero hay que ir poco a poco convenciéndoles y explicándoles que es en beneficio propio, porque lo van a notar en el gasto diario.

–Otro problema que está a la orden del día es el de la ocupación. ¿Han detectado casos en Pontevedra?

–La ocupación es uno de los problemas que tenemos hoy en día y lo más grave es el tiempo que tardas en desocupar, porque durante ese tiempo el propietario tiene que seguir pagando impuestos, no puede cortar la luz, no puede cortar el agua, es decir, los suministros los tiene que tener al día; no solo no recibe el alquiler, sino que le genera más gastos que en algunos casos, como pensionistas o personas desempleadas, son difíciles de asumir.