Tere Abelleira: “Muchas niñas van a crecer con nosotras como referente”

El Teatro Principal acogió este sábado un nuevo homenaje a la pontevedresa campeona del mundo de fútbol Teresa Abelleira con la presentación de Campioa, una breve biografía infantil inspirada por la gran carrera que a sus 23 años ya atesora la jugadora del Real Madrid. Acompañada por varios miembros de su familia y más de medio centenar de personas, Abelleira hizo su particular repaso a su trayectoria futbolística y a un 2023 histórico, tras ser parte fundamental del combinado nacional vencedor en el Mundial y abanderar cuatro meses después al equipo en el campo de su ciudad natal, Pasarón.

En un coloquio moderado por la periodista Nieves Domínguez Amil, la mediocentro madridista destacó que gracias a la victoria mundialista “muchas niñas van a crecer con nuestra generación como referente”, del mismo modo que ella creció con la “selección española campeona del mundo de 2010” y Vero Boquete como espejos en los que mirarse.

Tras analizar el triunfo mundialista, la futbolista de Pontevedra se sinceró sobre el cambio de la noche a la mañana que supuso el convertirse en campeona del mundo. “No pesa. Es un orgullo y un cambio ganar mundiales y títulos y que la gente empiece a reconocerte. Lo llevo con la máxima naturalidad posible y no diría que pese”, explicó.

Abelleira también aludió a dos de sus entrenadores en su etapa formativa en la Juvenil de Lérez, Javi Touza y Roberto Guerra, como maestros que le marcaron un camino que le llevó a firmar el primer contrato profesional del fútbol femenino gallego, ser internacional con la selección nacional en casi todas las categorías y jugar hasta convertirse en titular indiscutible en el Real Madrid.

La número tres de la selección española también recordó con mucho cariño la respuesta ciudadana a la clasificación para la final del Mundial, con pantallas gigantes y llenos para ver el partido en Pontevedra, Poio y Sanxenxo. “Dos días antes, mi hermano me dijo que querían poner una pantalla gigante en Poio y pensé, qué guay, a ver si se llena. Al día siguiente, en Pontevedra. Yo pensé: no, no, que vayan todos a una y se llene. Cuando vi toda la gente que había, no me lo podía creer”, explicaba, entre risas.

En aquella jornada histórica para la selección española, entre la multitud de personas que llenaban la Ferrería para ver el partido se encontraban familiares de la jugadora como sus abuelos y sus tíos. Un apoyo familiar que la jugadora madridista siempre ha tenido presente. Con respecto a los objetivos que se plantea a corto plazo, Abelleira lo tiene claro: “Sin duda esos Juegos Olímpicos y un primer título con el Real Madrid, pero sobre todo, que el camino sea largo y pueda disfrutarlo al máximo”.

Por su parte, el alcalde manifestó el orgullo de la ciudad por contar con una futbolista reconocida internacionalmente como Teresa Abelleira y deseó que “pueda jugar en Pasarón con la Selección Galega y con otras jugadoras como Vero Boquete”. Como conclusión al evento, la mediocampista pontevedresa atendió varias preguntas del público y firmó ejemplares de esta biografía, encargada por el Concello de Pontevedra para la colección que Lela Edicións tiene en marcha sobre grandes personajes de la historia gallega. Su texto corrió a cargo del colectivo cultural Polo Correo do Vento, mientras que las ilustraciones fueron obra de Tania Solla.

La campeona del mundo es hoy madrina de la San Silvestre

Además de la presentación de este libro, la agenda institucional de Teresa Abelleira en Pontevedra continúa en la tarde de hoy. La futbolista da a las 17.00 horas en el puente de O Burgo el pistoletazo de salida a una San Silvestre que ya cuenta con más de 4.000 inscritos, acercándose todavía más al objetivo de batir los 7.000 participantes de 2019. La carrera, organizada por la Sociedad Gimnástica de Pontevedra en colaboración con el Concello, cuenta con un recorrido de poco más de tres kilómetros de distancia por el casco urbano de la ciudad y arrancará desde la avenida de Uruguay, a la altura del puente de O Burgo.

A continuación, el trazado lleva a los corredores por las calles Galera, Arzobispo Malvar, Plaza de España, Michelena, Fernández Villaverde, Real, Sarmiento, Pasantería, Odriozola, Peregrina, Andrés Mellado, plaza de Galicia, plaza de la Constitución (peatonal junto al quiosco de la parada de autobús a Marín), rodeo a la iglesia de San José (peatonal), Iglesias Vilarelle, Antero Rubín, Augusto García Sánchez, plaza de Galicia, Augusto González Besada, San José, Riestra y final en la Avenida de Montero Ríos. Según la dirección deportiva de la prueba, está previsto que los vencedores de la prueba completen el recorrido en poco menos de once minutos.

La cita deportiva tiene también una vertiente solidaria, ya que para conseguir el dorsal imprescindible para participar es necesario donar un kilo de comida no perecedera, que será donada al Banco de Alimentos para las personas que más lo necesitan durante estas fechas. Los organizadores destacaron el pistoletazo de salida que da Teresa Abelleira como un homenaje a la campeona del mundo, que en su etapa formativa fue parte de las escuelas de atletismo de la Gimnástica durante una temporada.