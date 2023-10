Incertidumbre en Sanxenxo ante la llegada de los primeros 175 migrantes: “Nadie sabe nada”

Incertidumbre total y absoluta en Sanxenxo respecto a la acción humanitaria que el Gobierno central español está llevando a cabo para el traslado de inmigrantes a la península para descongestionar los centros de primera acogida de las Islas Canarias, a donde solamente en el mes de octubre llegaron más de 13.000 personas en cayucos.

Ayer lunes, al cierre de esta edición, todavía no se conocía oficialmente el hotel u hoteles en los que se reubicará a los 350 inmigrantes que llegarán a la villa sanxenxina entre mañana 1 de noviembre y el próximo día 8, las fechas establecidas hasta el momento para los dos grupos de 175 personas cada uno.

Ni en el Concello ni en el Consorcio Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) tienen más información al respecto, que tampoco se ha facilitado a los medios de comunicación.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia confirmaron ayer a FARO que será un solo hotel el que acoja a los primeros 175 inmigrantes que lleguen a Sanxenxo este miércoles, pero no se ha facilitado el nombre de este establecimiento.

En todo caso, tal y como indica Alfonso Martínez Cacheda, presidente del CETS, los contactos con los negocios hoteleros continuaban todavía el pasado fin de semana. “Nadie sabe nada”, asegura.

Entre los propios empresarios del sector hay muchísimos rumores y ya son varios los nombres que han salido a la luz, pero ninguno confirmado.

“En principio, ninguno de los que están en el CETS han dado una respuesta positiva al respecto. En todo caso, todos los grandes hoteles son socios de este consorcio. Sí nos han comentado que hubo contactos tanteándolos”, indica.

Recuerda, eso sí, “que para que un establecimiento acepte tiene que tener la capacidad para poder alojar a tanta gente y tiene que saber hasta cuándo va a ser, ya que no dejan de ser negocios privados y ahora es temporada baja, pero no todo el año lo es”.

“En principio, ninguno de los que están en el CETS han dado una respuesta positiva al respecto" Alfonso Martínez Cacheda - Presidente del CETS

Hay que recordar que la entidad que gestiona este programa de atención humanitaria es la ONG ACCEM, especializada en trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes o colectivos más vulnerables.

Se trata de un programa de atención humanitaria a personas llegadas a las costas españolas que funciona desde hace años que trabaja con ubicaciones de acogida en todo el territorio nacional, “no solo en los puntos de llegada”, confirmaron ayer a FARO fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

“Las personas van a diferentes puntos dependiendo de su perfil. Si no tienen vulnerabilidad van a recursos más estándar pero si hablamos de familias, menores o personas con alguna vulnerabilidad van a recursos especializados en atender esos perfiles. Trabajamos con 20 ONG que son especializadas en ello”, indican estas fuentes.

La acogida se les puede dar en albergues, hostales, hoteles, centros, campamentos…, donde reciben alojamiento y manutención, asistencia sanitaria, apoyo psicológico, asistencia jurídica, orientación laboral y clases de español. En estos recursos son libres de entrar y salir. Para ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones cuenta con la colaboración de ONG locales.

Efecto negativo

La falta de información está provocando un efecto negativo en los lugares de reubicación de los inmigrantes y la primera consecuencia ha sido que en la localidad coruñesa de Sobrado dos Monxes finalmente no acogerá a las 40 personas que estaba previsto que llegaran ayer lunes. El alcalde socialista de este municipio, Lisardo Santos, confirmó ayer que finalmente no será así porque “la gente del pueblo no quería”.

Por el momento, se mantiene el resto del reparto: 350 a Sanxenxo (175 el día 1 de noviembre y otros 175 el día 8) y alrededor de una veintena a A Coruña y Vigo.