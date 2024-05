Vilaboa presume de Viños do Morrazo

“Os Areeiros” y Ardán se hicieron con tres oros en la categoría Blancos de la cata de las bodegas IXP Ribeiras do Morrazo con su vinos “Ouro”, “Tres hermanos” e “Praia do Santo”. En la cata de Tintos, el oro fue también para Os Areeiros, mientras que la plata recayó en el vino “Porta do Conde” de la bodega Ardán. En Colleiterios, en Tintos, el primer premio fue para Martín Torres González “Casa Cañoteira”; el segundo para Furancho Antonio y el tercero para Furancho de Jorge. En Blancos, para Nilda Alvariña, Furancho Antonio y Elisa Ruibal García “Casa da Boullosa”.