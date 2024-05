Enfermeros del área sanitaria liderarán un proyecto europeo sobre inteligencia artificial

Un equipo de profesionales de Enfermería del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés coordinará un proyecto de investigación a nivel europeo llamado “Icarewounds”, que consiste en el desarrollo con inteligencia artificial de un modelo informático integral de cuidado de pacientes para abordar el tratamiento de heridas crónicas. Tras un largo trabajo de varios años, este proyecto alcanzó una financiación europea de un millón y medio de euros.

En concreto, desde el área sanitaria se liderará el estudio clínico multicéntrico que se llevará cabo en hospitales de tres países (España, Irlanda y Polonia), con el que se pretende validar ese modelo informático con el objetivo final de que esa aplicación pueda ser una herramienta implantada en los sistemas sanitarios reales.

El proyecto comienza en este mes de mayo y tendrá una duración de tres años. Se trabajará en una aplicación informática que tratará de integrar nuevas tecnologías y otras ya existentes de eSaude e inteligencia artificial fiables, con las que poder diagnosticar una herida crónica en el paciente. Esta innovación permitirá optimizar los procesos, facilitar al personal sanitario a toma de decisión sobre los mejores tratamientos en cada situación, reducir los tiempos de curación y el coste en apósitos y otros recursos sanitarios.

Además, facilitará la personalización de los cuidados, dotará al personal sanitario de herramientas para optimizar la atención, posibilitará la comunicación y colaboración entre niveles asistenciales y la prestación de cuidados sin fisuras, y evitará la aparición de eventos adversos.

Se trata de una alianza con otros investigadores del ámbito sanitario procedentes de Italia, Polonia, Irlanda y Finlandia, junto a los que concurrieron a la primera convocatoria de la iniciativa supranacional THCS (The European Partnership on Transforming Health And Care Systems), que lleva por nombre “Healthcare of the future”.

El investigador principal es el enfermero José Manuel Rosendo Fernández, supervisor de Procesos e Coidados de Enfermería y responsable de la Unidade de Feridas del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Junto a él participan otros profesionales pontevedreses de la Enfermería con amplia trayectoria: Ana García Fernández, subdirectora de Enfermería del área sanitaria; José Antonio Esperón Güimil, enfermero del centro de salud de Anafans, en Poio, y Teresa Loureiro Rodríguez, supervisora de la Unidade de Curta Estancia del Hospital Montecelo.

Todos ellos pertenecen al Grupo de Investigación Calidade de Vida “QoLE” del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), institución que coordinará la investigación, con el soporte del centro tecnológico Gradiant, de Vigo.