El Museo tasa todas sus colecciones de arte: más de 157 millones de euros repartidos en seis sedes

Los edificios originales del Museo, en la plaza de A Leña, cumplen ya diez años cerrados al público a la espera de su rehabilitación, un proyecto que aún no se ha licitado pese a que el Museo de Pontevedra obtuvo hace más de un año una subvención de tres millones de euros del Programa de Fomento de la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) en el marco de los fondos Next Generation para acometer obras de consolidación, restauración e interconexión de esos inmuebles. La idea original era recuperar valores originales, como el encalado exterior, a la vez que se crean espacios museísticos amplios, contemporáneos, tecnificados y accesibles. La sostenibilidad y la luminosidad son otros de los elementos predominantes en unas actuaciones que se diseñaron tras un profundo estudio histórico de la evolución y transformación de ambas edificaciones o sus patologías. Finalmente se desestimó ampliar el sótano para ganar espacio para el Museo, pues con la incorporación de un nuevo edificio como es el del convento de Santa Clara se considera que ya no es necesario.