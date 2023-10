“Existen planes para hacer submarinos de transporte... Serían muy eficientes”

La Escuela Naval Militar fue escenario de las quintas jornadas que celebran la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España y la Escuela Naval Militar, un encuentro titulado “El submarino: historia, ingeniería y plataforma de combate” en el que tomaron parte especialistas de la Armada, universidades y empresas privadas, caso de Mauricio Álvarez, que durante años estuvo a cargo del programa de submarinos de Navantia.

–¿Hace mucho que los humanos inventamos el batiscafo?

–Los humanos hemos intentado meternos debajo del agua desde tiempo inmemorial, de modo que a lo largo de la historia hay referencias de distintos intentos, normalmente siempre muy puntuales, de no tanto hacer una navegación submarina como de penetrar en el medio submarino. Pero la vida más reciente de los submarinos parte ya del siglo XVII, cuando se hacen los primeros intentos con artefactos que eran propulsados básicamente mediante remos, con sistemas para poder impedir el ingreso del agua en el interior etc, hasta que poco a poco se va evolucionando, normalmente al mismo nivel que las tecnologías, y ya en 1.800 Robert Fulton, que es un ingeniero crítico en el desarrollo de la navegación (sobre todo de la propulsión mecánica, porque construyó el primer buque útil de vapor) desarrolló un submarino que tenía la particularidad de tener un sistema de propulsión para superficie, que era a vela, y un sistema mecánico de propulsión en inmersión.

–¿Qué implicó en este escenario la Revolución Industrial?

–Que a lo largo del siglo XIX los adelantos tecnológicos ligados a la Revolución Industrial permitieron avances muy importantes, entre ellos los del submarino Peral. Y es al final del siglo XIX y principios del XX cuando tenemos submarinos plenamente operativos. A partir de ahí se ha producido una importante renovación tecnológica e investigación y la verdad es que hoy en día algunos de los submarinos son máquinas realmente espectaculares.

–Trabajó en empresas como Bazán, Izar y Navantia en sus programas de batiscafos y en el Programa S80 ¿cómo son hoy los submarinos?

–Cuando estamos hablando de submarinos, aparte de que se está produciendo una importante evolución en lo que son los destinados a investigación, de recreo etc, nos referimos básicamente a submarinos militares. Entonces los submarinos militares tienen una división importante atendiendo a su sistema de propulsión: hablamos por un lado de los que tienen propulsión nuclear (que, dicho sea de paso, son los auténticos submarinos porque pueden funcionar durante mucho tiempo sin contacto con la superficie) y los submarinos convencionales, más o menos avanzados, que van desarrollando cada vez tecnologías más adecuadas para poder incrementar esa estancia del submarino por debajo del agua. Ahí se enmarcan los submarinos convencionales más actuales, como es el Programa S80, que probablemente es uno de los proyectos de más producción tecnológica dentro de ese grupo de los submarinos convencionales.

–¿Es cierto que hay planes de usar los submarinos como el nuevo medio de transporte marítimo?

–Sí, existen planes para hacer submarinos de transporte, de hecho ya hay algún proyecto conceptual.

–¿Supone ventajas frente a los barcos y cargueros convencionales?

–El submarino tiene algunas ventajas desde el punto de vista del consumo energético cuando se transporta algo. Si no tiene que bajar demasiado, si no tiene que ir a una gran profundidad, el casco resistente puede ser relativamente sencillo de construir y no demasiado caro ni pesado. Y puede ser muy grande. Y la resistencia al avance de un submarino es muy inferior a la que ofrece un buque de superficie, porque no tiene uno de los factores importante en la resistencia, que lo que llamamos la resistencia por formación de olas, porque solo navega en un medio, no navega en la superficie que divide dos medios, con lo cual en el transporte energéticamente serían muy eficientes, con otros problemas lógicamente, como la carga y la descarga, pero todo será cuestión de ir evolucionando.