El pasado lunes 4 de septiembre, el Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Francisco José Prieto Fernández, ha hecho públicos los nombramientos de los nuevos Vicarios Episcopales de la Diócesis de Santiago de Compostela. Uno de ellos, Javier Porro Martínez, será Vicario Episcopal de Pastoral. Tomará posesión de su cargo el próximo jueves en la Curia del Arzobispado de Santiago de Compostela. Rostro conocido en la Diócesis por sus tareas en la Delegación de Pastoral de Juventud y, actualmente, en la de Apostolado Seglar, Javier Porro asume una Vicaría de la cual delinea unas breves pinceladas.

–¿Qué tal el nombramiento? ¿Sorprendido? ¿Ilusionado?

–Cuando el señor Arzobispo me llamó y me comunicó que quería nombrarme Vicario de Pastoral, la verdad es que me sorprendió, no solamente porque pensara en mí, sino sobre todo porque se trata de una Vicaría de nueva creación. El Azobispo me explicó que lo que él pretendía era coordinar un poco lo que es la Pastoral en la Diócesis. Lo recibí con mucho agrado y con mucha alegría, sobre todo también porque mis compañeros vicarios también son personas que tienen experiencia de trabajar equipo, y eso me ha dado mucha esperanza.

–¿Qué se pretende con una Vicaría de Pastoral?

–La Vicaría de Pastoral va a coordinar a sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos y familias. Esto no va a ser una cosa en la que tengamos una receta mágica desde arriba, en que vayamos a llevar la solución y la receta a los problemas pasados que tenemos.

–¿Habrá un nuevo Plan Pastoral Diocesano?

–Personalmente, sobre los Planes Pastorales diocesanos, yo soy un poquito escéptico. Me refiero a que hemos hecho planes maravillosos, en textos, en folletos, en libros, pero muchas veces se ha quedado en eso, en planes personales en el papel. Luego, lo que nos cuesta pasarlo a la realidad…Yo soy más bien un poco de menos letra y un poco más de vida. Creo que el Plan Pastoral fundamental es Jesucristo, la misión de la Iglesia es la evangelización y yo creo que lo fundamental es centrarnos en eso.

–¿Va a seguir viviendo en Pontevedra?

–Pues muchas personas me han preguntado si eso significa que dejo Pontevedra y me voy a Santiago. A mí me gusta mucho la pastoral directa. Me gustaría, si pudiera, seguir atendiendo las parroquias de Pontevedra, tanto con don Calixto como con don Luis Seoane. Otra cosa, es que le voy a tener que dedicar mucho tiempo, pues a ir a Santiago y a moverme por toda la Diócesis. En principio, este año, mientras que vamos arrancando, voy a seguir viviendo en Pontevedra.El año que viene, el curso que viene, ya se verá, si es que se ve que me vaya a Santiago, estoy disponible, si es bueno que me quede aquí, pues también, pero eso es yo creo que lo de menos.