La vuelta al cole se encarece en Pontevedra hasta un 40% según los servicios y materiales

Cada vez más, tener un hijo en edad escolar se está convirtiendo en todo un reto para la economía familiar. El curso empezará el próximo 11 de septiembre y los padres y tutores suelen realizar en estas fechas las compras de libros y uniformes, formalizar las matrículas en los comedores etc, una campaña que este año está resultando muy tibia y en la que hace mella el encarecimiento generalizado.

Según los servicios y/o materiales, los precios crecen entre un 10%, el porcentaje que se registra en los comedores escolares públicos, y un 40% de algunos materiales para Infantil y Primaria. Es una inflación que constatan profesionales como Víctor Villaverde, de la librería El Pueblo, uno de los establecimientos en donde la campaña está siendo “muy regular”, explica, “aunque hay venta de libros los compran los centros; los precios subieron mucho, los colegios cuando compran directamente a las librerías intentan que nos ajustemos a los vales que les da la Xunta a ellos, de modo que la campaña se presenta bastante complicada”.

El incremento de los precios de los libros de texto con respecto al pasado curso es importante. “Igual un 10%”, estima, “en los últimos años no estaban subiendo tanto pero este sí se nota. Son las editoriales las que los están subiendo; la Xunta realmente da una cantidad concreta por libro y nosotros tenemos que ajustarnos si se lo queremos vender directamente a los colegios, de modo que las editoriales casi nos tienen el precio en el límite”.

Tanto, que muchas librerías han renunciado a comercializar los libros de texto. “Antes les daban un vale a los padres y ellos iban a la librería a buscarlos, pero ahora el vale se lo dan a los centros, con lo cual se centralizan las compras en determinados sitios y además ajustándolo mucho más a lo que les da la Xunta o el colegio tendrá que ponerlo de sus propios fondos”, explica en este punto el librero.

Con todo, los libros no son los artículos que más se han encarecido. “En los materiales incluso el precio ha crecido más”, señala Víctor Villaverde, “por ejemplo el papel manipulado, libretas y cuadernos, en los que hablamos de que la subida está entre un 30% y un 40%, subieron muchísimo”.

Las familias les transmiten su preocupación tanto a libreros como a las asociaciones de padres de alumnos. “Nosotros somos los que damos la cara”, lamenta el responsable de la librería El Pueblo, “a veces es complicado explicarles a los padres, nos resulta difícil decirles cuanto cuesta un curso de Primaria. La pasada semana vendimos libros para dos niños de Primaria y fueron 600 euros. Hasta te da reparo cobrar. Cada vez las librerías trabajamos con menos margen y además cobrándolo más caro, con lo que la impresión que le da al cliente es que somos nosotros los que subimos los precios”.

Bajón de reservas

También en la tienda de uniformes A Cuadros está siendo un tibio inicio de campaña. Su responsable, Míriam Louro Iglesias, reconoce que “esperábamos más gente”. A estas alturas “solía haber muchas reservas y este año no hay tantas”.

En el caso de los uniformes, la subida en los precios no ha sido tanta como en otros productos ligados a la vuelta al cole. “Algo subieron pero a nosotros por suerte no tanto y de momento vamos manteniendo los precios, pero nos sube todo, la luz, los recibos del agua etc, y habrá un momento en que tendremos que aumentarlos”.

El coste de una equipación entera para un escolar se aproxima a los 200 euros. Incluye el chándal, camiseta, pantalón de vestir, un polo y un jersey o chaqueta. A mayores, también el mandilón.

Sumado al coste de los libros, la vuelta al cole supone para los padres 500 euros solo en una única muda de ropa y material escolar, a los que habrá que añadir el comedor (unos 110 euros al mes en los centros públicos, que se incrementa en el caso de los privados) y, en su caso, el transporte, actividades extraescolares etc, una verdadera “cuesta de septiembre” para las familias con escolares.

Rogelio Carballo, presidente de la Fampa: “Tener dos niños en edad escolar es una sangría”

“Tener un niño en la escuela nunca fue barato”, constata Rogelio Carballo, presidente de la Federación Provincial de Anpas de los centros públicos de Pontevedra (Fampa), “es caro ya desde Infantil, que no es un rango de educación obligatoria y tenemos materiales que valen más que mis libros técnicos de arquitecto”.

Lamenta que “nunca se ha hecho una reflexión profunda sobre el coste real de los libros de texto. Que un libro de texto, trabajado con materiales que en realidad son de conocimiento generalizado, cueste más que publicaciones especializadas, con tirada limitada, que se fabrican con materiales muchísimo más caros y que son muchísimo más difíciles de rentabilizar para una editorial, siempre ha sido un misterio”.

También se incrementará el próximo curso el coste de los comedores escolares. La Fampa gestiona un total de 24, de ellos 19 en Pontevedra y 5 en Marín, y el coste de los menús crecerá un 10%, de modo que los padres pagarán 5,68 euros por día si contratan un servicio regular y 7,49 si es esporádico. A este coste se suman 3,51 euros por menú si también necesitan que el niño desayune habitualmente en el centro y 4,73 si es puntual.

“No ha quedado más remedio que incrementar el coste”, señala Rogelio Carballo, “costaba antes de subvenciones del Concello y demás 100 euros y ahora costará 109 por niño” solo el servicio de almuerzo.

El presidente de la Fampa explica que los padres “desde luego nos trasladaron la preocupación por el incremento de los precios ya cuando iniciamos el proceso de contratación de los comedores, ya hace meses, y cuando recibimos las ofertas el precio era el que era. No es negociable porque necesitas que una empresa tenga rentabilidad para darte el servicio, y lo que no podemos hacer es reducir la calidad”. Y es que Rogelio Carballo incide en que “el criterio fundamental con el que se realizó la petición de ofertas a las empresas fue incrementar la calidad, pero es cierto que la parte económica es una gran preocupación” para las familias.

Rogelio Carballo no lo duda: “Tener dos niños en edad escolar es una auténtica sangría”.