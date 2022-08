La inflación y la crisis del papel incrementan el coste de la vuelta al cole hasta un 30%

A menos de un mes para el inicio del curso escolar –este año comenzará el 8 de septiembre– las librerías y papelerías de Pontevedra y su entorno ya han dado el pistoletazo de salida a la tradicional campaña de la vuelta al cole, que este 2022 estará marcada inevitablemente por la inflación y la crisis de suministros, con lo que cada familia se gastará en torno a un 30% más que el año pasado por cada hijo o hija en edad escolar. La subida está siendo menos exagerada de lo que estaba previsto, pero se está notando en el bolsillo de los pontevedreses, sobre todo en productos que dependen del petróleo y concretamente en el papel, un material que está atravesando una gran crisis, viendo incrementado su precio hasta un 70% con respecto a septiembre de 2021.

“En los libros de texto no ha repercutido tanto la subida del papel”, apuntan desde la librería El Pueblo, en la calle San Román, que recuerdan que ahora el desembolso es menor que antiguamente gracias a mecanismos como el préstamo de libros de texto desde los propios colegios, según la renta familiar. Sin embargo, la nueva legislación que entra en vigor este mismo año, la Lomloe, supondrá un encarecimiento de la vuelta al cole para muchas familias: Con su instauración, todos los libros de texto de los cursos impares han sufrido un cambio, por lo que no se podrán reciclar los de años anteriores, que ya no serán válidos. Esto sí que lo podrán hacer los alumnos que vayan a realizar un curso par, ya que sus libros no se modificarán hasta el próximo año.

“Muchos colegios compran directamente las reposiciones de los libros de texto y eso ha hecho que haya gente que ya no necesite pasar por la librería. Antes al venir por aquí te llevabas el material, la mochila... ahora se está perdiendo un poco ese tipo de compras”, explican desde El Pueblo, donde consideran que hoy en día se planifica mucho más la adquisición de los materiales.

En cuanto al volumen de ventas actual, en algunos establecimientos de la ciudad ya empezaron a recibir encargos en el mes de junio, aunque lo más habitual es que estos se realicen a partir de ahora o incluso con las clases ya empezadas para tener la lista completa del material que se necesitará. En este sentido, los profesionales pontevedreses comentan que hay profesores que tal vez no quieran seguir libro de texto o colegios que se encargan de proporcionar directamente algún material. En todo caso, las ventas van más despacio que en años anteriores.

Para poder mitigar el elevado coste de todos estos productos, la Xunta ha sacado, como cada año, unas ayudas para las familias que son aprobadas en función de la renta de los progenitores, así como de la cantidad de miembros que conforman el núcleo familiar. Así, se puede acceder a vales de 210 y 145 euros para libros de texto y a una ayuda complementaria de 50 euros para material escolar. Algunas de las librerías consultadas consideran que hay casos en los que este apoyo económico sirve para cubrir los gastos, sobre todo de los cursos inferiores, pero hay ocasiones en que se queda corto y solo es apto para hacerse con lo básico.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta el auge del comercio online, sobre todo a raíz de la pandemia, por lo que muchas familias están optando por gestionar sus compras para la vuelta al cole a través de internet. En las librerías de la ciudad no se está acusando demasiado esta tendencia sobre todo porque la mayoría tiene clientes fijos que renuevan sus libros de texto y materiales cada año en su local de confianza.

La vuelta al cole supone un gran desembolso en material de librería y papelería, pero también en ropa. Este año el producto más demandado está siendo el calzado, por delante del material escolar y el resto de ropa de diario, lo que indica un cambio en la filosofía de vida, con las familias apostando mucho más por la cultura del reciclaje tanto por convicción, como por ajustar sus presupuestos y ahorrar.

Casi un 70% de las familias prevén reutilizar materiales y prendas de pasadas campañas o de amigos y conocidos para ahorrar en gastos. En ese paquete de reutilización es difícil que entre el calzado, porque se suele gastar mucho más y, dependiendo de las edades, se suele cambiar de número de un año a otro.