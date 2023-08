Aunque no pretendan suplir la celebración de la fiesta del Porquiño á brasa de Amil, los miembros de Amil sen Eólicos y Colectivo do Vento organizan la jornada gastronómica del “porquiño solidario á brasa”por encargo el domingo 20 de agosto en el campo da Chan, en Amil, Moraña. El evento comenzará con una sesión vermú desde las 11.00 horas y allí se elaborará la comida para llevar, aunque habrá un número de mesas limitado para quien no pueda llevarse el “porquiño”. Será imprescindible reservar en el número 638 04 70 87 hasta el viernes 18. Todo lo recaudado se empleará por los colectivos organizadores en defensa del Monte Acibal ante los proyectos eólicos en marcha en esta zona y otros puntos de la comarca.