Pontevedra se colorea con arte urbano

En tiempos recientes, la moda del arte urbano, asociada principalmente al graffiti, ha dado paso en prácticamente tres décadas a una revolución artística, impulsada por grandes nombres contemporáneos como Okuda o Banksy, en la que cualquier ciudad occidentalizada cuenta ya entre sus grandes paredes con varios murales, repletos en ocasiones de significado para su propia historia, que llenan de color los núcleos urbanos.

Pontevedra no se ha quedado atrás en esa moda durante los últimos años y son varios los espacios que, en lugar de estar vacíos, se han convertido en contenedores de arte gracias al apoyo de organismos y colectivos interesados y su estrecha colaboración con profesionales de este sector.

Uno de esos ejemplos es el que se encuentran cada día de partido en casa los aficionados del Pontevedra, que ven como la señora Lola vela por Pasarón gracias a un mural elaborado por el artista coruñés Yoseba M.P., también conocido como Joseba Muruzábal.

En su caso, cuando le llegó el encargo del Concello de Pontevedra para dar vida a esa pared situada frente al campo lerezano, en el marco de un proyecto de recuperación de historias de mujeres de Pontevedra, el reto fue algo más complicado de lo que se imaginaba en un principio. “Fue un encargo para revivir y recuperar la historia de Lola, porque fue una mujer querida y, sobre todo, muy conocida en la zona. Al parecer, tenía un carácter especial. Lo que hice fue ponerme en contacto con sus familiares para ver si sacaba información, pero era una familia que estaba emigrada, fue muy difícil de localizar y solo di con un sobrino”, recuerda este artista afincado en Santiago de Compostela, que solo llevó a cabo la parte artística, al contrario que en otros proyectos donde sí se involucra de manera directa con sus protagonistas.

No obstante, para cuando el mural se completó en 2020, Muruzábal ya vislumbraba la importancia que guardaba la figura de Lola para el imaginario granate. “Esta mujer tenía algo especial por esa relación que tenía con el Pontevedra, que era muy significativa y muy bonita. Era una mujer con mucho carácter, que se desvivía con todo lo que tenía que ver con el equipo y conocía todas las categorías. Se desvivía por el fútbol y por el club y claro que se merecía un mural”, valora, dos años y medio después de aquel trabajo.

Otra composición de arte urbano situada en la ciudad que también cuenta una historia muy cercana al corazón de Pontevedra es la que recuerda la figura de la autora y profesora María Victoria Moreno. En este caso, el trabajo corrió a cargo de la ilustradora Tania Solla y el colectivo Polo Correo do Vento, que quisieron plasmar en las calles pontevedresas las ilustraciones de un libro dedicado a ella. En este caso, la autora de los dibujos de ese tomo destaca el valor que puede tener este mural. “Sé que hay mucha gente que la tuvo como profesora y ya la conocía. Yo no me crié en Pontevedra y la conocí haciendo el libro. Sí que, en este caso, ayuda si no la conoces a interesarte por su figura y por el libro”, reconoce Solla.

“Creo que sin duda, son un buen recurso. Desde el punto de vista de los ciudadanos, aporta muchísimo color. En el caso de esta pared, estaba supersucia, que se genera mucho musgo y humedad ahí. Pintas ahí algo y se convierte en otra pared mucho más distinta y que cuenta algo. Una pared a la que normalmente no le prestas ninguna atención”, afirma.

En el caso de la pared dedicada a Moreno, recuerda que el trabajo duró quince días, ya que hubo que imprimar y blanquear la zona antes de abocetar y pintar. Ella llevó a cabo el boceto y el dúo de Polo Correo do Vento, formado por Enrique Mauricio y Carlos Taboada, el pintado.

