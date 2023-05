Médicos de varios países peregrinan para visibilizar las demencias, que sufren 8.500 pacientes del CHOP

Médicos de todo el mundo, acompañados por integrantes de la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias, FAGAL, y especialistas en esta materia iniciaron ayer lunes el Camiño de Santiago para visibilizar estas enfermedades, que en el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés afectan a alrededor de 8.500 personas de diferentes edades.

La ruta por el tramo gallego del Camiño Francés forma parte de una iniciativa puesta en marcha por una neuróloga del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, Clara Domínguez, en colaboración con otros dos especialistas de Brasil, Gustavo San Martin (presidente de la asociación Crônicos do Dia a Dia) y Fernando Aguzzoli-Peres (periodista y escritor especializado en alzhéimer), que culminará con la celebración en Santiago de Compostela de un congreso sobre demencias,“Walking the talk for dementia”, el 5 y 6 de mayo.

“Quisimos hacerlo para concienciar y para crear un punto de vista diferente sobre la enfermedad, remarcando que aún se pueden hacer cosas, que no es el fin cuando hay un diagnóstico”, explica a FARO Clara Domínguez, que indica que en este proyecto participan alrededor de 70 personas.

“No puede haber normalización de unos síntomas que no tienen por qué darse solo por el hecho de ser mayor” Clara Domínguez - Neuróloga

“Vienen de muchos países, porque lo que intentamos es que sea lo más variado posible, con diferentes perfiles profesionales, desde personas que viven con la enfermedad a científicos que investigan sobre ella o economistas que trabajan en gestión de la salud... También es importante que sean de diferentes países, para contar con las distintas perspectivas. Desde Inglaterra, Australia... a países africanos”, añade.

Envejecimiento generalizado

El congreso “Walking the talk for dementia” tiene como objetivo tratar los desafíos de la Neurología por el incremento de la incidencia de las demencias, “que va a aumentar muchísimo por el envejecimiento poblacional, como va a ocurrir en Galicia, al ser una de las zonas más envejecidas de Europa”.

“Es importante plantearse cómo se va a diagnosticar a la gente y cómo hacerlo lo antes posible. También lo es cómo gestionar esto a nivel de economía sanitaria, ¿qué van a hacer los sistemas sanitarios públicos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento en caso de que aparezcan tratamientos más eficaces que los que hay ahora?”, resume Domínguez.

En este sentido, deja claro que la enfermedad no se cura pero que con los tratamientos farmacológicos se puede mejorar mucho la calidad de vida, utilizando alternativas como la rehabilitación, la estimulación, el uso de la música, el arte, las nuevas tecnologías...

Incidencia de las demencias

Según los datos del “Libro Blanco de la Demencias en Galicia”, de la Sociedade Galega de Neuroloxía, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hay cerca de 8.500 personas que sufren algún tipo de demencia. El cálculo se base en los resultados del estudio epidemiológico de ámbito europeo EURODEM, en el que participó España, y en la distribución en grupos de edad obtenida del censo del Instituto Galego de Estatística.

La información se aporta por grupos de edad. En el caso de Pontevedra y O Salnés es la siguiente: 173 enfermos de entre 30 y 59 años; 240 de 60 a 64 años; 309 de 65 a 69 años; 841 de 70 a 74 años; 828 de 75 a 79 años, y de 1.863 de 80 a 84 años.

“La persona es muy consciente de sus déficits al principio del alzhéimer, lo que le genera mucha angustia”

La mayor incidencia se da en el grupo de 80 a 84 años, con un 13%. Pero el estudio, además, añade que a partir de esa edad, la prevalencia es de un 22% en el grupo de 85 a 89 años, del 32% en el de 90 a 94 años y de casi un 35% en las personas de 95 años en adelante. Serían, en el caso del área sanitaria unas 4.300 personas.

“En personas de 85 años o más, más o menos entre una de cada cinco o una de cada tres tienen algún tipo de síntoma cognitivo. En unos años va a haber una gran cantidad de personas que se van a encontrar en esa franja de edad, la afectación va a ser muy alta. Va a ser un problema tanto para esas personas como para su entorno. Hay que ver cómo se va a solventar esto”, advierte la neuróloga del CHOP.

Por otro lado, hace hincapié en que todavía son muchos los enfermos sin diagnosticar. “Es un problema que se da bastante, sobre todo en zonas como la gallega, en donde se tiende a pensar que el abuelo o la abuela ‘chochean’, algo que poco a poco se va superando. No puede haber esa normalización de unos síntomas que no tienen por qué darse solo por el hecho de ser mayor”, recalca la especialista.

Avances en investigación: tratamiento con anticuerpos, que abren una nueva vía, y el diagnóstico a través de biomarcadores al inicio de las enfermedades

Asimismo, ocurre que en la mayor parte de los casos de alzhéimer, la persona es “muy consciente de sus déficits al principio de la enfermedad, lo que le genera mucha angustia y sufrimiento”. “Tienen mucho miedo de la evolución de la enfermedad, sobre todo porque no se cura”, puntualiza.

Más prevalencia en la mujer

Los datos aseguran que las demencias son más frecuentes en las mujeres, entre otros motivos porque ellas viven más. Además, otro factor de riesgo es el relacionado con el nivel educativo, ya que en determinadas generaciones es una realidad que la estimulación cognitiva es menor en la mujer. Por otro lado, también se estudian las causas de tipo hormonal.

E n cuanto a la investigación sobre este tipo de enfermedades, la industria farmacéutica a nivel privado y las instituciones públicas “están haciendo una gran inversión económica intentando encontrar tratamientos”, considera Clara Domínguez.

Entre los más novedosos figuran los de anticuerpos, que abren una nueva vía. También el diagnóstico a través de biomarcadores al inicio de las enfermedades, “que es cuando más vamos a poder hacer”.