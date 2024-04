La Ley de Segunda Oportunidad exonera a un vecino de Sanxenxo de una deuda de 5 millones

Un bufete de abogados de origen meañés, con despachos radicados en los Concellos de Sanxenxo y A Coruña, ha conseguido que un vecino de Sanxenxo sea exonerado de deudas con entidades financieras por valor de 5,1 millones de euros.

Alonso & Padín Abogados es el despacho que ha conseguido así, en defensa de un particular, el perdón por una de las cuantías más altas -sino la que más- de la que se tiene constancia en la comunidad gallega.

Para ello, este ciudadano se acogió a la coloquialmente conocida como “Ley de Segunda Oportunidad”, que se recoge en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, bajo el nombre de “Exoneración del pasivo insatisfecho”.

La “Ley de Segunda Oportunidad” fue concebida en su día, principalmente, para personas físicas y empresas, y por las que, en caso de fallo favorable, supone la cancelación de la deuda, lo que permite empezar de nuevo a la persona que se haya beneficiado de ella.

En este caso, lo consiguió un vecino del Concello de Sanxenxo, que responde a un hombre de mediana edad al que golpeó la adversidad. Esta persona afianzó de manera personal las deudas de la empresa familiar, pero que, al cabo, dio en quiebra económica.

La empresa había adquirido deudas con varias entidades financieras así como con la Sareb, viéndose afectado este ciudadano al haber actuado en ese tiempo como “fiador solidario” de la empresa ante los bancos, lo que se traducía, llegado el caso, en responder con su patrimonio personal si lo hubiere.

Tiempo más tarde, y confirmada la quiebra de la empresa, las entidades financieras iniciaron varios procesos judiciales contra este ciudadano con el objeto de cobrar la deuda. Dado que las deudas contraídas no alcanzaban entonces los cinco millones de euros, y que el afectado podría acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad ya vigente por cuanto no superaba al tope máximo de cinco millones que marcaba la ley, “los bancos -explica la abogada meañesa Raquel Padín- al inicio del procedimiento intentaron incluir unos intereses que no procedían, lo que, al cabo, transformaban su deuda en casi 8,4 millones”.

“Nosotros -agrega la letrada- peleamos esos intereses y logramos dejarlo en cantidades más justas, quedando así la deuda de este ciudadano en poco más de cinco millones”. “La fortuna sonrió a este sanxenxino, cuando por una modificación posterior, la ley eliminó ese tope de cinco millones, dejando así la puerta abierta para que este ciudadano pudiera acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”

Y en base a la reclamación y el argumentario elevado por este despacho de abogados, el Juzgado de la Mercantil número 2 de Pontevedra fallaba el pasado 18 de abril en favor del reclamante la “exoneración del pasivo insatisfecho”, esto es, la condonación de la deuda que ascendía a esos 5,1 millones de euros citados.

Raquel Padín explica que a la ley pueden acogerse aquellas personas “que se encuentren en situación de sobreendeudamiento, y en el consiguiente bloqueo económico por lo que, en la práctica, le será imposible saldar esa deuda de por vida”.

“Eso sí -aclara- existen una serie de deudas que no pueden condonarse como son, por ejemplo, las contraídas por pensiones de alimentos, indemnizaciones por delito, por accidente laboral u otras que fija la ley”.

