Consolidar a Poio como un destino turístico en el que se puede pasar una semana completa sin necesidad de acudir a otros municipios. Es el objetivo de la nueva campaña promocional impulsada a través del programa “Descubre Poio”, organizado por la Concellería de Turismo. Su responsable, Silvia Díaz (Avante Poio), presentó ayer los detalles de la iniciativa, “7 días en Poio”, cuyo contenido fue consensuado con los profesionales del sector en las diferentes reuniones de trabajo que se llevaron a cabo a través del citado programa, que este año llega a su segunda edición.

Díaz estuvo acompañada por un colaborador de excepción, como es Alberto Ribas, “Alvientooo”, el “blogger” vecino de Poio, especialista en viajes y creador de contenidos, que cuenta con miles de seguidores y todo un referente en este tipo de espacios especializados. “Para nós supón un valor engadido contar coa súa implicación e estamos moi agradecidos pola súa colaboración”, afirmó la concelleira que recuerda que “Alvientooo” ya fue el encargado de impartir en estes meses formación relacionada con el manejo de las redes sociais. “O feito de que un experto coa súa experiencia sexa a persoa condutora destes medios promocionais é un factor diferencial”, destacó.

Por su parte, Ribas se mostró ilusionado por tomar parte en este proyecto, con el que “buscamos inspirar ás persoas ofrecéndolles toda a información sobre os atractivos cos que contamos no municipio, que son moitos e do máis variado”.

Con respecto a la campaña, “7 días en Poio” nace “como un produto turístico acorde ao potencial que ten o noso concello como destino”, apuntó la concelleira de Turismo, que explicó que la iniciativa cuenta con un importante plan de difusión, en el que se incluye material audiovisual y diferentes artículos promocionales sobre los lugares de interese del municipio, como son las praias, las rutas de senderismo, los espacios naturais, los miradores, el patrimonio histórico, la gastronomía o la Variante Espiritual. Estos textos se pueden encontrar tanto en la web de Turismo (www.turismopoio.com) como en el espacio de “Alvientooo” (www.alvientooo.com).

Con respecto alos vídeos, estarán alojados tanto en el canal oficial de YouTube del Concello como en el citado blog, de modo que“poderemos amplificar o seu impacto, acadando un maior número de visitas e de alcance”. Estas piezas audiovisuales se centran en la promoción del patrimonio histórico, los espazos naturais y el capital humano de Poio. “A nosa gastronomía, as paisaxes, o patrimonio, a Illa de Tambo ou as diferentes actividades lúdicas que se organizan ao longo de todo o ano son atractivos que garanten aos visitantes que poidan permanecer no noso concello durante sete días, gozando duns recursos extraordinarios”, indicó Silvia Díaz, que tiene claro que “nun sector como o turístico, no que a diferenciación e a potenciación da imaxe de marca é un factor decisivo para destacar, queremos consolidar ferramentas coma esta, para dar a coñecer todos os nosos atractivos”.

Otro hecho en el que hizo hincapié la concelleira de Turismo es la implicación del propio sector ( hostelería, alojamientos y responsables de actividades turísticas) a la hora de dar vida a esta campaña, ya que “naceu e foi collendo forma nas reunións de traballo que organizamos a través do Descubre Poio. Entre todos demos vida a esta iniciativa que quere reflictir a esencia de Poio”, apuntó Díaz, que valora “a súa vontade de involucrarse xunto coa Concellaría para que entre todos poidamos continuar mellorando, medrando e traballando por un turismo sostible, desestacionalizado, que sexa xerador de riqueza e postos de traballo, e co obxectivo de buscar a excelencia tanto na calidade do servizo turístico que se ofrece como no respecto ao noso patrimonio, ao noso entorno natural e á nosa historia e as nosas orixes”.

La edil también resaltó la importancia de contar con este material informativo y audiovisual, que podrá ser expuesto tanto en las oficinas de turismo y ser utilizado como material promocional en ferias de turismo y otros eventos similares.