El PP llevará al pleno municipal un plan de reforma integral del barrio de Campolongo

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, anunció que defenderá en el próximo pleno municipal un plan integral de mejora del barrio de Campolongo. Domínguez explica que presenta este plan “tras varios meses de reuniones con vecinos y de patear la zona”, que han tenido como resultado un documento que recoge las principales demandas de los habitantes del barrio.

Según explica el portavoz municipal del PP, una de las principales denuncias de los residentes se centra en el abandono del barrio y la resultante suciedad. “Campolongo está muy sucio, es cierto, y así nos lo han transmitido los vecinos que, aunque la mayor parte de la ciudad no se encuentra en unas condiciones óptimas de limpieza, esta falta de limpieza es especialmente grave en este barrio, siendo cada vez más evidente su abandono”, ha explicado el popular.

Por ello, propone la mejora en los servicios de recogida de basuras y limpieza en el barrio.

Otro de los puntos que más preocupan a los vecinos es –según Domínguez– la falta de luz.

“El barrio presenta deficiencias lumínicas muy severas, y no me refiero únicamente a que la iluminación es claramente insuficiente. Zonas como el paseo cubierto de Os Gafos o el parque que antecede a la delegación de la Xunta son zonas especialmente oscuras y, que, en muchos casos, no dan una sensación de seguridad a la hora de pasear por ellas”, ha ejemplificado.

Canchas deportivas

“Es inaudito que el espacio polideportivo que hay encima del gimnasio, donde recientemente han colocado unas canastas, no cuente con iluminación, lo que hace que, en invierno, a las ocho de la tarde, los que quieran hacer deporte en ese espacio lo tengan que hacer a oscuras”, ha relatado el popular.

En cuanto a la iluminación pública, para el popular, se plantean varias situaciones: “O es insuficiente, o se funden las luminarias de las farolas y no se reponen”. Incluso, en muchas ocasiones, se debe a los árboles “que no se están podando” los que impiden una correcta luminosidad, según explica el portavoz del PP en su propuesta al pleno.

Una zona perjudicada por el cierre de Reina Victoria y Eduardo Pondal

Rafa Domínguez, presidente del Partido Popular de Pontevedra, entiende que “cualquier vecino de Campolongo se ha visto muy perjudicado por el cierre de Reina Victoria a la hora de salir o entrar en su domicilio”. Y añade el popular que la reducción del tráfico que pretenden llevar a cabo en Eduardo Pondal va a dificultar aún más la vida del céntrico barrio.

“El cierre parcial de Eduardo Pondal, conjuntamente con el de Reina Victoria va a perjudicar gravemente al barrio de Campolongo, que estos momentos está castigado”. De ahí que el popular vuelva a solicitar la reapertura del vial. “Están estrangulando Campolongo”, ha declarado. Domínguez “Lores ha abandonado el barrio y se está degradando de una forma que no merece”, ha rematado el portavoz del PP.