Quioscos que también marcan (o no) la historia de la ciudad

Desde el pasado 2022, la Ley General de Telecomunicaciones ha excluido tanto a cabinas como a las guías de teléfonos de los servicios básicos, que obligaba a las compañías a mantener un porcentaje de estos equipamientos en activo. Por eso las cabinas de teléfonos están comenzando a desaparecer de las calles de Pontevedra, al igual que del resto de ciudades. Al parecer, no han llegado a formar parte del paisaje y de la estética urbana local, como sí ocurre, por el contrario, con las cabinas de teléfonos del Reino Unido.

Las nuevas demandas de la sociedad y las nuevas exigencias constructivas, tanto desde el punto de vista de la utilidad como del desarrollo sostenible, son condicionantes básicos para la desaparición de estos antiguos quioscos.

ONCE

Entre las cabinas que han adornado durante décadas las calles de la ciudad están también las de venta del cupón de la ONCE, igualmente en retirada. En el recinto del antiguo colegio de la organización de ciegos, en Campolongo, se guardan aun varios de los antiguos modelos de casetas que se han ido retirando de las calles.

Manuel Martínez, delegado de la ONCE en Galicia, explica que los viejos quioscos que todavía se conservan en las instalaciones del Centro de Recursos Educativos de Pontevedra tenían como finalidad –hasta ahora– proveer de piezas a otras unidades todavía en activo, pero una vez cumplida su vida útil, serán enviadas a una planta de gestión de residuos. De hecho, todos los quioscos de venta del cupón retirados se llevan a una planta de gestión de residuos para convertirlos en chatarra, pero antes se aprovechan las piezas que todavía pudiesen tener utilidad para la reparación del resto de quioscos.

Actualmente en Pontevedra la organización de ciegos ya solo dispone de dos quioscos de venta en activo todo el término municipal. Y se trata de dos modelos distintos, el denominado “Bilbao” y el modelo “Nervión”.

Pero en este ámbito de gestión de la Agencia de la ONCE en Pontevedra están operativos todavía otros cinco quioscos más. Son dos en Vilagarcía, un en Sanxenxo, uno en Silleda y otro en A Estrada. En todo el ámbito de Galicia la ONCE tiene un total de 161 equipamientos con tipología quiosco.

“En la actualidad estamos abordando un proceso de renovación de quioscos, sustituyendo paulatinamente el actual parque por un nuevo modelo denominado ‘Zedis’ que ofrece grandes mejoras en materia de accesibilidad y ergonomía, además de aportar una imagen más moderna y con mayor escaparatismo que permite una mayor comunicación con nuestros clientes”, expone Manuel Martínez.

Se trata de un modelo de quiosco más accesible para los vendedores con cualquier tipo de discapacidad, más sostenible desde el punto de vista medioambiental por la tipología de productos de construcción y sus consumos y, además, con más facilidad de comunicación con el público. Del nuevo modelo ‘Zedis’ solo se han instalado 23 unidades en toda Galicia, cinco de ellas en Vigo y comarca.

Los criterios de la ONCE para instalar los quioscos son diversos, como explica este responsable. Entre ellos la ubicación, o el potencial comercial de la zona. Se instalan siempre con la correspondiente autorización municipal previa.

Cabinas convertidas en chatarra en pleno centro histórico

Después de varios indultos durante los últimos años, basados en razones más nostálgicas que de utilidad pública, finalmente las cabinas de teléfonos desaparecen ya de las calles de Pontevedra. Lo hacen conforme a la legalidad, ya que la nueva Ley General de Telecomunicaciones excluye a las cabinas de los servicios básicos, que obligaba a las compañías a mantener un porcentaje de estos equipamientos en activo. En la actualidad las cabinas ya no se utilizan y la mayor parte de ellas están inservibles. Las compañías de teléfonos no las reparan porque hace tiempo que han dejado de ser rentables. Si algunas siguen en pie es porque la normativa obligaba hasta el pasado año a mantener cierto número de equipos en activo, pero ahora ya no hay que conservarlas y no parece que ninguna empresa esté dispuesta a hacerse cargo de su mantenimiento. Hasta el pasado año, en la ciudad de Pontevedra quedaban poco más de una decena, la mayoría destrozadas por el vandalismo y el abandono. El Centro Comercial Urbano Zona Monumental ha solicitado al Concello de Pontevedra la retirada de las viejas cabinas telefónicas del centro histórico, que consideran que dan una “imagen lamentable” del mismo. Pide que se agilice con la operadora telefónica la retirada de las cabinas instaladas en la Plaza de Curros Enríquez, así como de A Peregrina, ya que hace mucho tiempo que están abandonadas y ofrecen “una imagen lamentable”.