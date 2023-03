Segunda jornada del juicio por el conocido como crimen de Valga por el que se sienta en el banquillo José Luis Abet, acusado del triple asesinato de su exmujer, Sandra Boquete Jamardo, su excuñada, Alba Boquete, y de María Elena Jamardo Figueroa, madre de ambas, en septiembre de 2019. Una sesión que se desarrolló, como estaba previsto, a puerta cerrada para salvaguardar la intimidad de los dos menores hijos de la víctima y el homicida, así como evitar su revictimización.

La sesión se desarrolló como estaba previsto, con el interrogatorio del acusado en primer lugar, que se acogió a su derecho a no declarar ante el tribunal. A continuación llegó el turno para los otros once testigos que estaban previstos para la jornada del lunes pero cuyo testimonio se trasladó a la mañana de este martes. No todos comparecieron. Entre estos testigos estaban citadas las primeras personas que llegaron al lugar del suceso y también a quienes Abet, presuntamente, remitió alguna grabación hablando del crimen.

También se confirmó que el tribunal atendió la petición de la Fiscalía para que la declaración tomada durante la instrucción a uno de los menores relatando lo sucedido se tomase como prueba preconstituida para evitar así el interrogatorio del niño por parte del Tribunal. No fue necesaria su comparecencia y se visionó la grabación tomada en fase de instrucción al menor relatando los hechos. El juicio continuará por la tarde con la toma de declaración a los agentes de la Guardia Civil que investigaron el casoen una sesión que las partes auguran que será breve.