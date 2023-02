“Es muy especial para mí volver a Pontevedra por mi historia familiar”

A sus 26 años, Martín García García (Gijón, 1996) está considerado como uno de los pianistas con mayor proyección internacional gracias, especialmente, a que ha sido el primer español en llegar a la final del certamen pianístico más relevante a nivel mundial, el International Chopin Piano Competition, en el que quedó tercero. Este lunes, 13 de febrero, dará su primer concierto del año en España en Pontevedra (Teatro Principal, 20.30 horas). Después tiene por delante una larga gira con más de 30 actuaciones en Asia, Europa y América. El artista asturiano se muestra muy ilusionado ante un calendario que le permitirá visitar lugares como California, Canadá o Japón y debutar con orquestas como la Hamburger Symphoniker de Alemania o la NHK de Japón, así como regresar en marzo a Cleveland, casi dos años después del Cleveland Internacional Piano Competition donde logró el primer premio. Otro de sus puntos fuertes lo vivió el pasado viernes, al tocar en la Filharmonia Narodowa de Varsovia, donde se celebra el concurso internacional de Chopin. Pero Martín también está ansioso por tocar en Galicia, una tierra que considera su casa por el vínculo que tiene con Vilagarcía de Arousa, de donde eran sus antepasados paternos.

–¿Cómo afronta esta nueva gira?

–Con muchas ganas. Enero fue mi tiempo de descanso, por fin, después de un año demasiado activo, y ahora vuelvo otra vez a los escenarios. Como siempre, mis retos se reducen a cada concierto. En cada evento, sin importar el tamaño de la sala o de la audiencia, hay algo transcendente que ofrecer a cada persona que ha elegido pasar una o dos horas de su vida escuchándome. Que el primer concierto en España sea en Galicia me hace feliz. Tocar en Galicia o Asturias para mí siempre es como volver a casa. Estoy con mucha ilusión.

–¿Cómo han ido estos primeros conciertos en Polonia?

–Muy bien. Ha sido casi como una sorpresa después de estar casi un mes sin pisar los escenarios. Siempre es una sorpresa, nunca se puede uno acostumbrar a estar encima de un escenario, es un momento muy especial.

–¿Había estado antes en Pontevedra?

–De visita sí. Gran parte de mi familia, por parte de mi abuelo paterno, es de Vilagarcía, y estuve alguna vez tanto allí como en Pontevedra, pero era muy pequeño. Es muy especial para mí volver a estas dos ciudades, porque también voy a aprovechar para visitarlas e indagar un poco en mi historia familiar.

–¿Qué espera encontrarse en estos conciertos en Pontevedra y Vilagarcía?

–Gente con la que me llevo muy bien. En el Norte de España me tratan muy bien y en Galicia me siento en casa. Cómo la gente se trata en el Norte de España es de lo más bonito del mundo, es muy cálida y agradable.

–¿Qué obras se van a poder escuchar en estos conciertos? ¿Cómo los plantea?

–Los planteo con un nuevo repertorio de Chopin, con su Barcarola y algunas danzas. Siempre me parece buena idea empezar los conciertos con algún elemento como si fuera un “warming up”, que la gente se pueda calentar un poco el oído con algo que se pueda prácticamente bailar con el cuerpo, a mí me parece muy agradable empezar los conciertos con mazurcas de Chopin y su Barcarola. En la segunda parte, una pieza muy importante en la historia de la música occidental en general, que son los Estudios Sinfónicos de Schumann, prácticamente su única pieza para piano que está compuesta como si fuera para una orquesta. Es muy contrastante el programa, pero son dos compositores que nacieron prácticamente en el mismo año, 1810, entonces es un contraste de dos personas que vivieron a la vez.

–¿Se puede decir que está centrado en el Romanticismo?

–Ahora coincide que estoy un poco centrado en el Romanticismo, pero no es algo con lo que tenga intención de continuar, siempre intento balancearlo con música de todas las épocas, incluso contemporánea. Siempre pienso que la música tiene que ser buena, mientras sea buena, no me importa el estilo ni la época, la buena música la disfruto tanto yo como el público. Tengo muchísimas ganas de volver a interpretar música española, volver a tocar a Albéniz, Granados…

–¿Se toma esta gira como una presentación de su primer disco, “Chopin and His Master”?

–Lo grabé hace muy poco, aunque parece que hace una eternidad (se ríe). Con los conciertos coincide que toco Chopin, pero la música de Chopin que incluyo en el disco es bastante diferente, no se centra tanto en el mundo de la danza de Chopin, sino en el mundo abstracto. El disco se centra en Chopin y en Bach.

–Tiene por delante una gira muy larga y con muchos viajes largos. ¿Qué conciertos le hacen más ilusión?

–Parecerá un topicazo, pero me apetecen muchos, no puedo escoger uno. Por ejemplo, el que tengo en la sala grande de la Filarmónica de Varsovia es muy especial, porque es donde estuve con el concurso de Chopin. La única vez que había tocado en Polonia fue en esa sala, es un lugar icónico para mí, es como volver al pasado. El público también es muy exigente, pero no me produce tanta presión, como más ganas. También me apetece volver a Japón en julio, voy a tocar con dos orquestas importantes, la NHK de Japón y la Sinfónica de Hamburgo, que va a hacer un tour por allí ese mes. Me daba un poco de pereza empezar, porque nos acostumbramos a estar en casa, pero después del primer vuelo ya estoy otra vez activo, la afronto con muchas ganas.

–De momento, solo tiene cinco fechas en España, y dos son en Pontevedra.

–Son pocos por ahora, pero después volveré. Ahora tengo tres conciertos en España, después vuelvo en mayo, a un festival nuevo que tienen en Logroño.