Crear lazos por un futuro laboral mejor

Las dificultades que presenta el mercado laboral actual no son ajenas para la mayoría de jóvenes en España, que sigue liderando, según Eurostat, los registros de desempleo joven en los últimos meses, con un 29,6% de paro en diciembre de 2022, 14,6 puntos por encima de la media europea.

En ese contexto tan complejo, cualquier ayuda es poca para la gente que da sus primeros pasos en el mercado laboral. Es ahí donde pretende encajar el Xuventude Mentoring, un programa impulsado por la Consellería de Política Social e Xuventude que celebró un coloquio ayer en el restaurante La Ultramar de Pontevedra tras la celebración de su segunda edición.

Una jornada en la que participó la titular del área autonómica, Fabiola García, acompañada por tres de los jóvenes mentorizados y varios participantes de este programa, entre ellos tutores de las empresas y mentores, encargados de trabajar directamente sobre el terreno para facilitar la adaptación de los interesados entre los 18 y 30 años en adquirir un nuevo rumbo laboral.

Así lo definía Beatriz Nestar, periodista y participante en el programa a través de una agencia de comunicación coruñesa especializada en moda. “Me encontraba en un limbo y no sabía cómo enfocarme. Tengo mucha experiencia en un sector muy concreto pero no sé qué hacer ahora para saltar al sector que yo quiero. El programa me dio ese acompañamiento y orientación, porque estaba muy perdida”, afirmó.

La experiencia también ha servido de aliciente y aprendizaje para profesionales como Alexandra Rodríguez Rey, gestora cultural y diseñadora gráfica, que han vivido de primera mano como mentores esa labor fundamental de servir de puente entre la esfera formativa y el mundo del trabajo.

“Como perfil profesional, me invitaron a formar parte de la primera edición. Seguí participando en la segunda y tengo el gusto de decir que participaré en la tercera. Mi perspectiva del programa es que es fundamental, porque no hay nexo entre los periodos formativos y el tejido laboral real, empresarial. Hace falta un puente”, recuerda Rodríguez, integrante del colectivo Vacío Cero, que ofrece servicios de comunicación y gestión de proyectos culturales en Pontevedra.