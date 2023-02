La sentencia deja (otra vez) a la vista la brecha en el PSOE

“Yo me apunto al bando de Carmela Silva. Tengo unas convicciones claras, desde siempre, y no las cambio por nada. Por lo tanto, desde la decepción de la sentencia subrayo mis ganas de seguir luchando”, manifestó el teniente de alcalde de Pontevedra y exportavoz del grupo municipal socialista, Tino Fernández. El edil hizo estas declaraciones al ser preguntado por la opinión expresada por el nuevo portavoz del grupo socialista y candidato a alcalde, Iván Puentes, así como por el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín Formoso, que optan por pasar página. Estos responsables socialistas “opinan otra cosa, están en su derecho. Ellos verán si esa es la postura que se debe mantener o no”, apuntilló el exlíder del PSOE local, evidenciando la brecha ideológica abierta entre los socialistas gallegos por la presencia de Ence en la ría. No es la única vez que se airean diferencias en el PSOE, pero sí sobre un asunto tan sensible como la pastera.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra y del PSdeG-PSOE, Carmela Silva, abogó por “mantener las convicciones” y se reafirmó en que “Ence no debería estar en la ría de Pontevedra”. Frente al discurso del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y del portavoz local de los socialistas pontevedreses llamando a aceptar la sentencia y “mirar para el futuro”, Silva quiso recalcar “con claridad”: “Yo nunca me contradigo con lo que defiendo”. “Soy una persona que intenta mantener sus convicciones en un mundo en el que es difícil mantenerlas y en el que tanta gente las cambia de un año para otro”, dijo Silva. Y preguntado por esta polémica Tino Fernández se adhirió sin ambages al posicionamiento de la presidenta de la agrupación, quien tras conocer la sentencia declaró que “hay que tener una posición clara. La mía siempre fue que Ence no debería estar en la ría de Pontevedra y que teníamos que recuperar la ría. Y esa sigue siendo y seguirá siendo mi posición. Y además estoy orgullosísima de que sea esta”, recalcó. El nuevo portavoz del grupo municipal del Partido Socialista, Iván Puentes, abogó por “intentar acompasar y hacer compatible el fallo del Supremo con la regeneración de la ría de Pontevedra”. Formoso El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha mostrado este jueves su "alegría" por que Ence pueda continuar en los terrenos de Lourizán, en Pontevedra, hasta 2073 y ha restado importancia a las discrepancias que hay en filas socialistas sobre la sentencia del Tribunal Supremo conocida esta semana. "Siempre entendemos que localmente cada uno tiene que velar por sus intereses", ha asegurado Formoso este viernes, durante una visita realizada como presidente de la Diputación de A Coruña a la ciudad de Ferrol. Y es que, después del fallo emitido el martes --todavía falta por conocer el contenido de la sentencia-- por el Tribunal Supremo que estimaba el recurso de la propia empresa, dirigentes como la presidenta de la Diputación de Pontevedra y presidenta del PSdeG, Carmela Silva, insistían en su postura de que la pastera debía salir de Lourizán. En cambio, Formoso ha insistido este jueves en su "alegría por que el futuro en la instalación", en alusión a Pontevedra, "esté garantizado" hasta 2073, de acuerdo con la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Además, el líder del PSdeG ha rechazado valorar la petición de la secretaria xeral de CC OO en Galicia, Amelia Pérez, de pedir a Ence que traslade a Pontevedra el proyecto que tiene previsto para As Pontes --municipio del que Formoso es alcalde--, concretamente una fábrica de fibra y papel tisú. "Yo no voy a entrar ahí, no voy a ser yo el que valore las declaraciones de terceros y yo insisto en que para nosotros lo publicado por Ence en un comunicado de prensa es una buena noticia", ha recalcado. "Además, coincide con lo que se nos dice personalmente desde la dirección y por lo tanto nosotros seguimos trabajando en un proyecto que ilusiona muchísimo a esta comarca y que además pienso que lo merece", ha asegurado en su visita a Ferrol. En el caso concreto del proyecto para la localidad en la que es regidor, Formoso ha detallado que "la iniciativa de Ence es muy bienvenida", ya que "en esta comarca todo lo que tiene que ver con el sector forestal requiere de proyectos de este tipo, para la puesta en valor, sobre todo cuando estamos hablando de economía circular y de futuro tecnológicamente hablando". Lores: “El acosado soy yo, incluso con agresiones” “Hasta ahora quien se sintió acosado fui yo, desde que soy alcalde de Pontevedra, y hay una larga historia de acoso e incluso de agresiones, de modo que no sé si (el presidente de la Xunta) no se entera o no se quiere enterar”, dijo Miguel Lores, en respuesta al titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien instó al primer edil a “cesar en su acoso” a la industria pastera. El regidor nacionalista de Pontevedra recordó que “lo único que defendemos es el derecho a recuperar la ría” y lamentó que “una sociedad del siglo XXI debería regirse por otros principios éticos y de igualdad de oportunidades para todo el mundo y en este caso no es así”. “Poderoso caballero es don dinero”, reiteró Lores, quien recuerda el “agravio comparativo” que esta sentencia representa para “el 99% de las empresas de este país que no le dan esas facilidades” y que, como recordó el alcalde, han tenido que abandonar su ubicación en el litoral. Lores sostiene que “hay una mayoría de la población de Pontevedra que, al margen del respeto absoluto por los puestos de trabajo y por la actividad económica y demás, entiende que no es el lugar” para esa actividad industrial y subrayó que “no cambio de opinión; llevo toda mi vida luchando por recuperar la ría de Pontevedra y espero verlo algún día”. “Se nos llena la boca de hablar del planeta, del medio ambiente, de las inundaciones, los incendios forestales, los rellenos, etc., pero luego cuando hay que tomar decisiones, pues no se toman”, lamentó el alcalde de Pontevedra, quien anuncia que mantendrá abierta esta batalla legal.