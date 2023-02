Recuperar la memoria histórica de Vilalonga y reparar los daños causados a las familias de las 23 víctimas del naufragio ocurrido en la ensenada de Arnosa el 25 de febrero de 1940. Estos son los dos objetivos que la Asociación de Vecinos de Vilalonga y Codesevi en colaboración con el Concello de Sanxenxo persiguen con un homenaje que se celebrará el próximo 12 de febrero. Una misa al aire libre bajo una carpa en las inmediaciones del muelle de Arnosa, a las 12.00 horas, y el estreno del documental “O barro da vida” dirigido por Xan Leira recordarán la tradición telleira de la parroquia y a las víctimas del hundimiento del galeón. La pieza, de 47 minutos de duración, está musicalizada por Dani Dopazo de Vilalonga, junto a Xoán M. Paradela.

La conmoción y la tristeza que el accidente provocó en muchas familias de Vilalonga quedaron silenciadas por el tiempo, pero no en la memoria de quienes sufrieron la pérdida y que, a través del recuerdo, la mantuvieron viva y se aseguraron de que no cayera en el olvido. “Mi abuela me hablaba mucho de este accidente fatal desde pequeño y siempre me quedó grabado hasta que conocí a Xan Leira y se lo conté y le pareció muy interesante”, explica Dani Dopazo. Codesevi lleva años recopilando información sobre el accidente y la tradición telleira de Vilalonga. “La idea era hacer un libro”, explica su presidente, Carlos García Padín. “La implicación de los vecinos fue clave en este trabajo”, afirma Xan Leira, director de “O barro da vida”.

En el documental se recogen hasta 27 testimonios que hablan del hundimiento, entre ellos un testigo directo, Maximino González, que iba con su tío en una barca a escasos metros del lugar del accidente, y de la tradición alfarera y ceramista de Vilalonga. Una crónica viva de la artesanía del barro, en tierra y en el mar, que transformó el entorno natural y paisajístico de Vilalonga, favoreciendo el desarrollo económico del municipio y de la comarca.

El antiguo cine Don Juan, ahora Bar O’Spa, acogerá el estreno del documental en dos sesiones, una a las 18.30 horas y otra a las 20.30 horas. El salón tiene capacidad para 250 personas. Los interesados en asistir a la sesión pueden ya recoger sus entradas en el propio bar. La entrada será libre hasta completar aforo.