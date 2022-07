Los municipios de la ría toman las primeras medidas para hacer frente a la sequía

La prealerta por escasez de agua decretada ayer por el Gobierno de la Xunta lleva a los municipios de la cuenca del Lérez a tomar medidas preventivas frente a la sequía. Sin aplicar por el momento disposiciones coercitivas, el Concello de Pontevedra insta a la población a no derrochar agua en cuestiones como lavar el coche, regar, o llenar las piscinas.

La próxima semana, el gobierno local publicará un bando con posibles medidas a adoptar y que, en caso de que la situación vaya a peor, podría establecer prohibiciones en cuanto al consumo, según explicó ayer la concejala responsable del ciclo del agua, Carme da Silva. Estas restricciones también afectarían al Concello en servicios como baldeos de calles o riego de parques y jardines.

En Marín, la alcaldesa, María Ramallo, explicó que el suministro de agua está funcionando con normalidad en este municipio, si bien el problema se detecta en el consumo. “Está habiendo un consumo como no se recuerda”, señaló la alcaldesa, por circunstancias como el calor y la llegada de visitantes a la villa. El Concello tomará medidas de ahorro, pero al mismo tiempo insta a la población a no derrochar agua. “Se atisba un verano complicado; queda por delante todo el mes de agosto y debemos insistir en que no se malgaste el agua”, dice María Ramallo.

María Ramallo: "Se atisba un verano complicado"

Por su parte, el Concello detendrá los zafarranchos de limpieza y los baldeos en las calles, que ya se han hecho antes de las fiestas que ahora se celebran. También se valora cortar el agua en las duchas de las playas, como han hecho otros municipios. La próxima semana se estudiará además la conveniencia de restricción de caudal y de presión en determinados puntos del municipio. La Escuela Naval Militar aporta también excedentes de sus depósitos.

Sanxenxo, por su parte, ha publicado un bando en el que anuncia restricciones en el suministro municipal para piscinas, baldeos, lavados de coches, riegos de jardines públicos y particulares y lavapiés en las playas. El alcalde, Telmo Martín, apela en este bando al “civismo y la responsabilidad” de la población en el consumo y uso del agua, sin derrocharla, ante la sequía que atravesamos.

También en Caldas de Reis, su alcalde, Juan Manuel Rey, firmó ayer un bando instando a la población a hacer un uso responsable del agua, “para tratar de evitar que se lleguen a producir indeseados cortes en el suministro”.

La ola de calor y la falta de lluvias han reducido el aporte de agua a la red de abastecimiento en las diferentes captaciones, lo que provoca que “puntualmente estemos consumiendo más cantidad de agua de la que somos capaces de captar”, explica Rey. Por eso, el Concello pide que no se hagan lavados de patios, terrazas y vehículos. Tampoco el riego en jardines, aconsejándose únicamente para su mantenimiento hacerlo a través de goteo. No se recomienda el llenado de piscinas y se aconseja el riego por goteo en las huertas, limitando en la medida de lo posible el riego por inundación. El Concello de Caldas redujo el consumo de agua por parte de los diferentes servicios municipales.

El alcalde denuncia que se están detectando en Caldas consumos nocturnos abusivos de agua, probablemente para riegos y piscinas, que llegan a superar los 60 metros cúbicos por hora; “una cifra altísima y un volumen que no puede atender la ETAP de Caldas, diseñada para un consumo racional del agua y no para estos abusos de algunos particulares”, explica Rey.

Pontevedra insta a los concellos a prevenir las fugas

Al margen de apelar a la responsabilidad de la población, Pontevedra también hace un llamamiento al resto de municipios que se nutren del río Lérez para que mejoren sus redes de suministro y eviten pérdidas de agua. En este sentido, la concejala responsable del ciclo del agua, Carme da Silva recordó que la red municipal de Pontevedra logra un 91,11% de rendimiento en su sistema de abastecimiento, mientras que municipios como Sanxenxo se quedan en un 63,3%, cuando la normativa exige llegar a un 80 por ciento de aprovechamiento. “Esto quiere decir que muchísima agua de la que se le suministra a Sanxenxo acaba por perderse”, lamenta la concejala.

Por otra parte, el Concello de Pontevedra presentará alegaciones a los pliegos para la licitación del servicio del ciclo de agua de Sanxenxo. Los motivos son “varias cuestiones técnicas de incumplimientos sobre los períodos de amortización de las inversiones o sobre cómo se revisan los precios”. Pero, sobre todo, tienen algo que para el ayuntamiento de Pontevedra es “muy grave”, que es el propio precio, según ha dicho Carme da Silva. Estos pliegos establecen que Sanxenxo se suministra por el Umia y por el abastecimiento en alta desde Pontevedra, “y establece unos precios para la compra de agua para Pontevedra de 0,1 euros por metro cúbico” cuando el precio que estima el Concello en este momento para el abastecimiento en alta es de 0,183 euros por metro cúbico. “El único tema aquí es que Sanxenxo no quiere pagar el agua al precio que cuesta, y paga lo que le da la gana”, denunció la concejala pontevedresa.