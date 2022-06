“Un ciclo superior de Análisis y Control Alimentario sería una oferta muy atractiva para el centro”

El Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo “Carlos Oroza” de Pontevedra celebra este año su 25 aniversario. Y no podía recibir mejor noticia que el anuncio de las obras de ampliación que lo dotarán con un tercer edificio. Este hito supone, tal y como asegura su director, Manuel Hermo, a FARO, la culminación del proyecto del centro educativo.

– Una nueva etapa en el CIFP Carlos Oroza, ¿cómo la afrontan?

– Es un logro muy importante porque esto significa completar el proyecto del centro. Nos faltaba una pata, que era tener un edificio para la zona administrativa, el vivero de empresas y las aulas y con ello se dará un volumen al centro y otra dimensión para poder atender en mejores condiciones toda la oferta educativa que tenemos y toda la demanda. Pasaremos de tener diez aulas a quince.

– ¿Cuál es la oferta educativa actual?

– En el grado básico tenemos Cocina y Restauración, con 18 plazas, que está dirigido a aquel alumnado que no tiene la ESO. Los grados medios son el de Cocina y Gastronomía, con 44 plazas; el de Servicios en Restauración, con 25 plazas, y el de Panadería, Repostería y Confitería, con 22. Para entrar en estos hay que tener la ESO o superar una prueba de acceso. En cuanto a los de grado superior, son cuatro: Dirección de Cocina, con 22 plazas; Dirección de Servicios de Restauración, también con 22; el de Guía, Información y Asistencia Turística, con 30, y el de Gestión de Alojamientos Turísticos, con 30.

– Y también la FP dual...

– Sí. El Ciclo superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, con 20 plazas, y la doble titulación del Ciclos superior en Dirección de Cocina y Dirección de Servicios de Restauración, con otras 20. También tenemos un máster, el de Panadería y Bollería Artesanal, que se inició el curso pasado y está dirigido a gente titulada en determinados ciclos.

– ¿Qué caracteriza a estos ciclos de FP dual?

– Que se adecua el perfil del alumno a las empresas, que van a saber desde el primer momento con qué alumno van a contar para formarlo a su imagen y semejanza y para tenerlo en su plantilla. Se hace el proceso a la inversa: no se coge a un titulado y se le da un tiempo de formación para después contratarlo, sino que ya desde el primer momento en que el alumno se matricula ya sabe a qué empresa va a ir y se le forma para que acabe siendo su trabajador.

– ¿De toda la oferta cuáles son los ciclos más demandados?

– Siempre el de Dirección de Cocina y Gestión de Alojamientos Turísticos. También el Ciclo de Cocina y Gastronomía.

– ¿Y los menos solicitados?

– En este momento es el de Dirección de Servicios en Restauración.

– ¿Cuál es la razón?

– Porque es la formación de servicio para camarero y hoy en día con todo el movimiento que está habiendo en la hostelería a los jóvenes les atrae poco el oficio. Desde el centro, en colaboración con las empresas, estamos haciendo esfuerzos para atraer gente joven a esta profesión, porque tiene muchas salidas y es muy digna. Lo que ocurre es que desde hace unos años está muy desprestigiado el oficio y denostado por la sociedad porque se ha extendido la idea de que para camarero sirve cualquiera.

– También las empresas tienen responsabilidad en este sentido, fomentando la precariedad en el sector...

– Es cierto que hay malas prácticas en ese sentido, pero yo creo que estamos en un momento de cambio, porque no se encuentran profesionales cualificados. Las personas lo que buscan es que se les respete su tiempo de vida y sus condiciones laborales. Todo aquel empleador que no tenga esto en mente se va a encontrar que no tiene personal.

– Sobre todo porque los clientes también los valoran...

– Los clientes cada vez estamos más informados y nos volvimos más exigentes y seleccionaremos aquellos establecimientos donde nos reciban bien y nos ofrezcan un buen servicio.

– ¿Con qué especialidades le gustaría ampliar la oferta del CIFP Carlos Oroza?

– En el futuro, una vez que consolidemos la ampliación del centro, queremos ir hacia titulaciones dentro de la industria alimentaria porque es totalmente complementaria y necesaria en la hostelería. Un ciclo superior de Análisis y Control Alimentario sería una oferta muy atractiva para el centro y que nutriría a la oferta actual.

– ¿Hay posibilidades de lograr incorporarlo?

– Sí. No hemos iniciado todavía el proceso porque no es el momento ahora. No tendríamos acogida ahora. En un futuro a medio plazo sería un posible ciclo a ampliar, así como el superior de Agencias de Viajes.

– El centro celebra este año sus bodas de plata. ¿Qué balance hace de estos 25 años?

– Un balance muy positivo. En estos 25 años se formaron en nuestras aulas cerca de 5.000 alumnos y alumnas, muchos de ellos que están en puestos de relevancia en establecimientos y otros que montaron sus propias empresas. Es un centro que ha evolucionando con la sociedad y el sector de la hostelería. Nos adaptamos a los cambios porque somos un centro muy vivo y que apostamos mucho por la innovación. Nuestro lema es “aprender haciendo” y siempre estar presentes en la ciudad de Pontevedra y allá donde nos llaman. Pontevedra nos inspira por su modelo de ciudad y su proyección internacional.

– ¿Cuál es la tasa media de empleabilidad de los titulados?

– El 40% de los titulados del CIFP Carlos Oroza está trabajando. En Cocina la empleabilidad es del 88% y en Gestión de Alojamientos Turísticos, del 65%. En Guía Turístico, Servicios en Restauración y Panadería, Repostería y Confitería, del 40%. Además, en la FP dual el 90% de los alumnos se quedan en la empresa.