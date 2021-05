Adolfo Baloira: “Empezamos a controlar la situación en el área sanitaria”

“Esta cuarta ola ha sido una pequeña olita y es gracias a las vacunas. Una enfermedad infecciosa, vírica, que se transmite por vía aérea, solo se puede controlar de verdad si tenemos una vacuna que impida que aparezca la enfermedad y que se transmita. No hay otra forma, porque por muchas cosas que hagamos, la transmisión aérea es prácticamente imposible de parar, tendríamos que estar cada uno encerrado en su casa y no salir de allí nunca, algo inviable”, apunta el jefe de Neumología del CHUP, Adolfo Baloira.

Su predicción de que no se superarían los 500 casos activos se ha cumplido por ahora. El área sanitaria tiene 412 casos activos, 21 menos que el martes, y solo ha registrado 13 contagios nuevos. Además, bajan los ingresados en la UCI de Montecelo a siete (dos menos) y se mantienen en 20 los hospitalizados en planta, con 34 altas recibidas el martes.

“Empezamos a controlar la situación. Hay que pensar en que la gente se va a comportar razonablemente”, celebra Baloira, que recuerda que “al aire libre la posibilidad de contagiarse es muchísimo menor que en espacios cerrados, por eso es importante que la gente tenga mucho cuidado en espacios cerrados y mantenga bien las medidas que todos conocemos, principalmente distancia y mascarilla”.

Además, continúa la vacunación masiva de la población, con 3.100 personas de entre 70 y 79 años convocadas para recibir ayer la segunda dosis de Pfizer en el Recinto Ferial de Pontevedra. Hoy están citadas otras 1.950 para ser vacunadas con el suero de Pfizer y otras 600 de entre 60 y 65 años con el de AstraZeneca.

“Tenemos algo más del 30% de la población que ha recibido al menos una dosis de la vacuna, estamos progresando rápidamente, y ahora estamos en un buen momento y vamos a mejor. En el mes de junio, probablemente, España reciba unos 15 o 16 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, más de Janssen, algunas poquitas de Moderna y a ver qué sucede con Astrazeneca, que yo creo que se debería permitir poner esta vacuna”, recalca el doctor Baloira, que recuerda que “estar vacunado no supone una protección del cien por cien. Es bueno seguir manteniendo cierto distanciamiento y precauciones porque, aunque la protección es muy alta, no es del cien por cien. También es cierto que no hemos tenido ni un solo paciente ingresado por COVID que estuviera vacunado. Aunque te hayas puesto la vacuna puede que te infectes con COVID, pero va a ser con efectos mucho más leves”.