Máscaras con arte y tradición

La mañana de ayer en Viana do Bolo estuvo gris y lluviosa, pero la tarde se llenó de colorido y sonidos ancestrales con el desfile del IX Festival Internacional de Mascarada Ibérica ViboMask, que contó con una tregua meteorológica. Un evento con personajes de Entroido que se está convirtiendo en una cita cada vez más multitudinaria con grupos llegados desde diversos puntos de España e incluso del extranjero, como Italia y Portugal, que atraen a visitantes de todas partes. No obstante, los pronósticos de mal tiempo hicieron que algunos turistas cancelaran alguna reserva hotelera.

Mascaritas provenientes desde Guadalajara. | // FDV / A.F.

Viana y Vilariño de Conso celebran una nueva edición de un evento que muestra a los presentes las tradiciones y máscaras de 52 municipios de la Península Ibérica y del sur de Europa, y al que cada año quieren sumarse más pero que por razones de buena organización y falta de espacio para aparcamientos y de camas, se restringe a medio centenar. Y es que este festival “cada vez es más famoso” apunta el edil de Cultura, Marcos Martínez.

Los niños también participaron en el desfile. | // FDV / A.F.

Lamenta que este año no se pudo atender toda la demanda que había, que era mucha, pero “no somos capaces de acoger a más grupos”, y para darle una oportunidad a los nuevos “unos años quitamos algunos para que vengan otros”. Explica que “lo limitamos porque el ayuntamiento no tiene capacidad para más, hay que buscarles camas, se llenan todos los albergues, buscar donde comer, aparcamientos en colegios, pabellón polideportivos, y zonas habilitadas, y no damos abasto para tanto”.

Llega mucha gente para disfrutar de este festival, y acuden incluso a concellos limítrofes como el de A Gudiña para hospedarse, pero esta vez “hubo gente de Madrid que canceló su reserva por causa del mal tiempo”, comenta un vecino.

Este año participan grupos llegados de Santander, que acude por primera vez, de Asturias, Santiago, Pontevedra, y de otros puntos de España, Galicia y la provincia, además de Portugal e Italia (el carnaval de la Sappada como invitado).

Ayer también hubo un Mercado de productos artesanales locales en la Plaza Mayor, una sesión vermú con la charanga Os Caliqueños, y el ViBoMusic con la actuación de los grupos Os Tomalleoutra y las charangas Fuego Street Band y Os Festicultores.

En la jornada de hoy el festival recorrerá las calles de Vilariño de Conso.