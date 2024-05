Las obras del paritorio del CHUO generan “malestar” entre las gestantes que acuden a dar a luz

Desde que el sábado 30 de diciembre se vino abajo el falso techo en un pasillo del paritorio, en la primera planta del viejo edificio Materno Infantil del hospital de Ourense, solamente hay tres salas habilitadas de las seis que había antes del desprendimiento, ya que hay tres están en la parte donde se están llevando a cabo las obras y están cerradas. Las obras para reponer falso techo continúan, pero madres y entidades de apoyo a la maternidad reivindican que “las obras dijeron que estarían en un mes y ya van para tres meses”.

Los operarios han delimitado la zona de intervención, para que la actividad asistencial continúe en el resto de instalaciones disponibles, que son tres boxes de dilatación, además del área quirúrgica. En la zona de obras está la sala de parto natural y está clausurada, por lo que muchas madres se quejan de que “ahora mismo no hay medios no farmacológicos, porque solamente hay un baño compartido y si se ponen dos madres de acuerdo en ese tipo de intervención, pues solamente una de ellas puede acceder al baño”.

Denuncian que “si los medios antes eran tristes, ahora son pésimos”. Describen que “hubo dos madres compartiendo una sala de dilatación (una de las salas se puede desdoblar para dos según el Sergas), en un momento tan duro como es el parto y con el dolor que pasas...”.

Una de las madres afectadas comenta que “si antes era tedioso acudir al paritorio, ahora lo es más y hay menos medios. Tienes que compartir baño, no se cuenta tampoco con óxido nitrógeno... Hoy por hoy el único método para evitar el dolor es el epidural, porque la ducha solamente la puede usar una madre y la bañera tampoco está accesible. Es que los medios son penosos, antes eran tristes, pero ahora son penosos”.

Y añaden que “ya es el parto incierto, como para estar en unas condiciones que te generan todavía más dudas y mucho malestar a la hora de llegar al hospital. Están muy limitados porque no tienen ni medios ni infraestructura. Ya no acudes al paritorio de Ourense pensando que es un sitio seguro para una madre, todo lo contrario, porque no tienen medios suficientes ni adecuados”.

El Sergas responde

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) explican que “en la actualidad en la unidad de partos se están acometiendo unas obras de mejora y renovación de estructuras, anclajes de sujeción y techados para dotar al paritario de todas las medidas de seguridad y funcionalidad necesarias para ofrecer una atención segura, de calidad y confortabilidad a las usuarias. Esta obra de reforma que está ya concluida desde hace varias semanas, está completándose con la incorporación de diversas instalaciones complementarias como son la de los gases medicinales, que necesitan de unas certificaciones y controles de calidad especiales que están retrasando la reapertura de esta unidad”.

Y finalizan diciendo que “queremos lamentar las molestias ocasionadas a las usuarias y a sus acompañantes durante este proceso de reforma que se está a acometer y recalcar que ante todo prima su seguridad y la del personal sanitario y no sanitario que trabajan en la unidad”.

Satse pide el cese de la directora de Enfermería por “incidencias” en el quirófano

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Ourense advierte que la “clara falta de gestión y liderazgo” de la directora de Enfermería del CHUO, creó “graves incidencias en el quirófano de este hospital”. La situación es tal, que reclaman al Conselleiro de Sanidade, que la cese en su cargo. “Si hace una semana poníamos el foco en la autoridad sin criterio de la Dirección de Enfermería, en un alarde del autoritarismo al que nos tiene acostumbrados, no podemos ponernos de lado con el ‘modus operandi’ de estos últimos días”, advierte el secretario de acción sindical. Para paliar “la incompetencia de gestión” se moviliza a realizar actividad programada a los equipos de urgencia de quirófano, con lo que supone que, de “surgir una emergencia quirúrgica, se podrían producir retrasos con fatales consecuencias. Todo ello con la convivencia de la Dirección de Enfermería y Asistencial”. Y añaden que “esta actitud, de falta de control sobre la actividad, incrementa los riesgos de los usuarios tanto en la actividad ordinaria, como la urgente. Esta última por las demoras sufridas, y la primera por la participación en el acto quirúrgico de varios equipos; suponiendo esté hecho, un mayor riesgo de complicaciones intraoperatorias y en general de seguridad asistencial”.

Suscríbete para seguir leyendo