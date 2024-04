ProCampus teme que los docentes de Enfermería no tengan hueco en el máster

La UVigo colocó ayer la memoria del futuro máster de Enfermería en exposición pública como parte del procedimiento para la aprobación de la verificación de títulos para el curso 2025/2026. El plazo de alegaciones termina el próximo 4 de mayo.

Desde la plataforma ProCampus temen que parte de los profesores de las escuelas de Enfermería no tengan cabida entre los docentes del máster. “En la memoria se recoge que además de profesorado de la UVigo, participarán en la docencia personal sanitario de Enfermería, Medicina y Fisioterapia, así como de otras ramas de la salud. Pero actualmente, el personal de la escuela no pertenece a la UVigo, sino al Sergas, y no trabajan como personal sanitario porque están en excedencia de sus plazas como enfermeras para ocupar plazas de personal docente del Sergas”, aseguran desde ProCampus.