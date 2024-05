Educación alega criterios objetivos en la asignación de plazas del IES Otero Pedrayo

Familias del CEIP Irmáns Villar se concentraron este lunes frente a la dirección territorial de Educación de la Xunta en Ourense para demandar soluciones ante la posibilidad de que varios alumnos de sexto curso de Primaria se queden sin plaza en las aulas de ESO del IES Otero Pedrayo, que es su centro de adscripción para la continuidad de los estudios en Secundaria. Además del Irmáns Villar, están adscritos también a este instituto los CEIP Amadeo Barroso y A Inmaculada.

Los manifestantes reprochan la “falta de planificación” de la Xunta ya que la demanda –se presentaron 97 solicitudes– es superior a las plazas disponibles. Concretamente, el Anpa de este colegio denuncia que a 13 alumnos –10 del Irmáns Villar– se les ha asignado plaza en otros IES del entorno, el Ferro Couselo y la Universidade Laboral. Exigen una solución que permita concentrar a todo el alumnado solicitante en el Otero Pedrayo y han diseñado una agenda de movilizaciones y recogida de firmas que se extiende hasta el 15 de mayo, fecha en la que han convocado una manifestación desde el Irmáns Villar al Otero Pedrayo. “Cuando los matriculamos nos aseguraron que tendrían continuidad en ese instituto”, reprochan.

El proceso de admisión no ha finalizado

Desde la Xunta, el director territorial de Educación, Jorge Rubén Sampedro, incidió este lunes en que el proceso de admisión está todavía en su fase inicial y que no se cerrará hasta que finalice el plazo de matrícula en el mes de junio, por lo que el número de plazas disponibles no es todavía definitivo, aunque sí confirma que hay alumnos que previsiblemente tendrán que matricularse en otro centro. “En función de la demanda, la Xunta planifica las unidades, pero en este caso concreto del IES Otero Pedrayo estamos hablando de un edificio histórico que, por sus condiciones físicas no admite una ampliación”, señala. Por lo que el número de plazas en 1º de ESO para los tres centros adscritos es de 90. Señala que no todos los alumnos de los tres centros adscritos han solicitado plaza en el Otero Pedrayo, concretamente, de 122 alumnos posibles se tramitaron 97.

Explica que se celebraron tres reuniones con las Anpa los días 1 y 21 de marzo y 24 de abril para exponer esta situación y que se les explicó que el proceso está en marcha y que pueden producirse vacantes. “Nuestra intención y máximo interés es admitir a todos los posibles, y haremos el máximo esfuerzo, pero dentro de la capacidad de cada centro”, detalla el director territorial. De no ser posible, añade, la norma establece la aplicación de baremos para asignar las plazas en otros centros.

El Irmáns Villar se ha visto más afectado, detalla Jorge Rubén Sampedro, “porque en un momento dado, por la libertad de elección de centro, alumnos a los que no les correspondía este colegio se matricularon ahí, de tal modo que ahora, a la hora de baremar, no se le aplican determinados puntos por domicilio, porque no son de la zona de influencia”, explica. Insiste en que “no es una decisión arbitraria, sino que se aplican criterios objetivos”.

Un tema "puntual"

Así las cosas, detalla, “habrá alumnos que tendrán que optar por otras opciones que son muy válidas, en centros que garantizan la calidad de la educación”, y enfatiza que “no es un problema de planificación, es un tema puntual”, recordando que “durante años no se produjo esta situación”. De hecho, anticipa que el curso que viene ya se prevé una caída de más del 20% en la matrícula procedente de los tres centros adscritos: “de 122 posibles se baja a 95, así que podría haber vacantes”, afirma.

Por su parte, la Anpa del CEIP Irmáns Villar defiende que la Xunta erró en la planificación: “En 2015 se escolarizaron las personas nacidas en 2012 y, siguiendo la evolución de su ciclo educativo, en el curso 2024/2025 harán su incorporación a la ESO. Así pues, son datos conocidos de antemano por la jefatura, al igual que el número de plazas disponibles en el IES Otero Pedrayo”.

En relación a esto, el director territorial apunta que “nuestro trabajo ahora es planificar el curso 2025-2026, pero adivinar antes lo que van a solicitar los alumnos sería una entelequia”. De ahí que, incide, “como ocurre en otros centros y en otras provincias, si hay más solicitudes que plazas hay que aplicar la norma y establecer preferencias, como es el domicilio, los hermanos en el centro, el lugar de trabajo, situación de desempleo...”. Y en este caso hay alumnos que están pidiendo plaza en el Otero Pedrayo que no son de esa zona de influencia”. En todo caso, concluye, “estamos a disposición de las familias para resolver dudas, organizar jornadas de puertas abiertas para que visiten los centros”.

Asimismo, pide tranquilidad y dejar “que trabaje el centro y la inspección para admitir al máximo número posible de alumnos, garantizando que el resto tendrán su plaza pública en un centro de calidad”.

