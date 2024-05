“Las enfermeras estamos capacitadas para investigar, aunque no se valore”

La enfermera ourensana Ánxela Soto resultó finalista de la beca “En la piel de la enfermera”, promovida por el Consejo General de Enfermería (CGE). El proyecto, un ensayo clínico sobre tratamientos innovadores de heridas crónicas, no logró el primer puesto, pero Soto no desiste. Planea presentarse a nuevas convocatorias con el objetivo de lograr la financiación necesaria para ponerlo en marcha.

–¿Cómo surge esta investigación?

–Vi que se convocaba esa beca, y como ahora en mayo empiezo la formación de Enfermera Interno Residente (EIR) en la especialidad de Familiar y Comunitaria, quise investigar en el ámbito de la Atención Primaria.

–Decidió centrarse en las úlceras.

–Sí, por su elevada prevalencia. Una vez que elegí esa temática, busqué en bases de datos y encontré dos novedosos tratamientos. Se trata de dos dispositivos de desbridamiento, es decir, dispositivos que permiten retirar el tejido necrótico de la herida para que pueda curar.

–¿Este tipo de heridas son habituales en la población ourensana?

–Sí, debido a la edad, al sedentarismo y a la diabetes. Los diabéticos tienen mayor riesgo de tener úlceras, y mayor riesgo de que se infecten.

–¿En qué consiste el proyecto?

–En un ensayo clínico con población con heridas de más de cuatro semanas de evolución. A los pacientes se les dividiría en dos grupos. A uno se le harían las curas con un nuevo instrumento de desbridamiento innovador, que resultó ser igual de eficaz que el del bisturí (el habitual), pero menos agresivo y menos doloroso para pacientes y sin riesgo para los profesionales. El dispositivo valora las heridas a través de imágenes de fluorescencia, por lo que en función del color de la imagen sabes si hay bacterias o no. Al otro grupo se le realizaría otro tipo de desbridamiento a través de pomada, y luego se compararían los resultados.

–¿Esperaba resultar finalista?

–La verdad es que no, en absoluto. En total se presentaron 30 trabajos, y para nada esperaba que el mío fuese uno de los tres finalistas. Cuando me llamaron para comunicármelo ya ni me acordaba de que me había presentado, porque no contaba con que escogiesen mi propuesta.

–¿Planea poner el proyecto en marcha?

–Por ahora no puedo porque se necesitan muchos recursos económicos, así que seguiré presentándome a nuevas convocatorias.

–Lleva años dedicándose a la enfermería hospitalaria, y ahora inicia el EIR en el ámbito de Atención Primaria.

–Sí, decidí presentarme porque la especialidad de Familiar y Comunitaria me parece interesante. De 2016 a 2022 trabajé con contrarios precarios en el hospital, y desde 2022 era interina, pero me apetecía cambiar y probar Atención Primaria. Ese contacto continuo con los pacientes desde la infancia hasta sus últimas etapas de la vida va con mi forma de ser. En el hospital vas de un lado para otro y no puedes ver la evolución de los pacientes.

–¿Ya había realizado investigaciones con anterioridad?

–Sí, a mí investigar siempre me gustó. Al acabar la carrera, de hecho, seguí por ese campo, en 2016 presenté la tesis. Pero es algo que no se valora mucho a las enfermeras. Creo que con la futura integración de la Escuela de Enfermería en la UVigo vamos a ganar en ese sentido y va a ser un gran avance para la profesión. Hoy en día se piensa que las enfermeras no pueden hacer investigación, y es falso.

–¿Falta conocimiento entre la población?

–Sí, creo que estas iniciativas de becas para investigación de enfermeras es una manera de reivindicar que nosotras también podemos investigar. Tenemos competencias para elaborar estudios, no es solo algo para lo que estén capacitados el resto de sanitarios.

–¿Queda mucho por avanzar en ese sentido?

–Mucho. Ahora mismo la Enfermería está luchando para intentar pasar del nivel profesional A2 al nivel A1. Queremos más reconocimiento a nivel laboral, tenemos conocimientos y creo que ya se demostró durante la pandemia que somos muy importantes en el sistema sanitario.

