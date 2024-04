El PP escenifica su alejamiento de Jácome y le urge PXOM y presupuestos

El PP ha cambiado su línea política en el Concello –y de lo que era una especie de voto de silencio hacia su exsocio de gobierno, Gonzalo Pérez Jácome– y parece querer escenificar un claro alejamiento del alcalde, con una línea más propia de un grupo de la oposición. La muestra será el pleno de mañana viernes, en el que además de presentar una moción sobre el servicio de transporte en la que hace una dura crítica al servicio que tiene en marcha este gobierno local y a los nuevos autobuses, llama a capítulo al regidor para que ponga plazos a algunos temas enquistados.

Estos temas son la aprobación de unos presupuestos, de los que carece el Concello desde el año 2020, así como la pregunta sobre los avances que ha hecho este gobierno local desde 2022 para sacar adelante el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Será la portavoz del PP, Sonia Ogando, la encargada de presentar estas preguntas de viva voz al remate del pleno, con la intención de que el regidor responda a un tema claro: “¿Cuándo han pensado presentar para su consenso un borrador de los presupuestos que recoja verdaderamente las necesidades de Ourense?”.

Parte del caos que vive el Concello de Ourense viene precisamente por esa falta de un presupuesto aprobado desde 2020. También lo cuestionarán y, de hecho, ya viene al remate del orden del día plenario, sobre qué ha hecho el gobierno local desde septiembre de 2022 hasta ahora con el plan de urbanismo.

El pleno debatirá también otro gesto de posicionamiento crítico del gobierno local, que no se había dado en otras etapas, a moción del PP, en la que además de poner patas arriba el actual modelo de transporte urbano con el relato de sus deficiencias hace una contraoferta para mejorarlo

En manos del PP

Cierto es que Jácome suele decir que tiene “cogido” al Partido Popular, pues su mayoría en la Diputación depende directamente del apoyo de los diputados de Democracia Ourensana. La situación se repite a la inversa en el Concello, pero, pese a las continuas voces críticas del PP contra su exsocio, para el BNG esto es solo de cara a la galería “y el PP volverá a salir al rescate de Jácome”, asegura el portavoz municipal del BNG, Luis Seara.

Fuentes del Partido Popular reconocen en privado que romper del todo con el actual alcalde, pese a que el diputado de DO no sea necesario para gobernar en la Xunta, “es bastante improbable cualquier tipo de acuerdo de los grupos de oposición PP, PSOE y BNG para poder presentarle una moción de censura; no lo avalaría la cúpula de ninguno de los tres partidos”.

