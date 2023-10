Jácome se ve “decisivo” en el gobierno de la próxima Xunta con “al menos 2 diputados”

Alfonso Rueda y Gonzalo Jácome se reunieron la semana pasada en la sede de la delegación de la Xunta en Ourense y, entre otras cosas, hablaron de las próximas elecciones autonómicas que todavía no tienen fecha. El alcalde ourensano y líder de DO le dijo en broma que “serán en diciembre o en junio, no las pondrás por el medio”. Intento sacar del presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG una luz que iluminara su salto hacia las autonómicas. No lo consiguió o al menos fue lo que trasladaron ambos que en la posterior comparecencia se lo tomaban a risa.

