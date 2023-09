Manuel Cabezas, presidente de la Xunta Local del PP en Ourense, y candidato a esta Alcaldía por el Partido Popular en los últimos comicios municipales, acaba de presentar en el registro del Concello la renuncia a su acta de concejal. Afirma que ha trasladado la noticia al presidente del PPdeG Alfonso Rueda, y acompaña su escrito de renuncia, que se dio a conocer hoy, con una carta explicativa en la que afirma que “siempre he entendido la política como una actividad para hacer lo que, pienso, mejor se hacer, es gestión. Creo humildemente que así lo hice como alcalde durante cinco años, pero el lugar en que hoy democráticamente estamos no me lo permite”.

En el escrito presentado por el histórico popular, expone que, tras no lograr el gobierno local en las elecciones del 28M el liderazgo del grupo municipal "no debe estar en mis manos". " En el momento de la constitución de la nueva corporación ya trasladé esta voluntad, pero entendimos que era conveniente esperar a que se constituyese la Diputación, se celebrasen las elecciones generales y al arranque del curso político después de la constitución del Parlamento y del Senado", ahonda en su comunicado. Anuncia que sí seguirá como militante del PP, pero no aclara si renunciará a esa presidencia del PP local. Cabezas da así un paso casi anunciado, presionado por el PPdeG desde hace semanas, para que renunciara a su acta, después de no asistir a los distintos plenos municipales celebrados tras la toma de posesión de Gonzalo Pérez Jácome (DO) como alcalde. Dio a conocer su decisión de irse, en la reunión celebrada hoy por el grupo municipal del PP, en la antesala pleno previsto para mañana viernes, al que el presidente de grupo municipal ya no acudirá. Entrará la siguiente en la lista del PP, Sonia Ogando, que ya fue concejala de Urbanismo en el pasado mandato durante le bipartito. Tal y como ya había publicado FARO, dirigentes y militantes del PP pedían una gestora y sustituir a Cabeza en un congreso local, si este no dimitía. Finalmente, no ha sido necesario. Dirigentes y militantes del PP piden una gestora y sustituir a Cabezas en un congreso local, si este no dimite Las diferencias entre Cabezas y la dirección del partido eclosionaron con el pacto que el PPdeG alcanzó con Gonzalo Pérez Jácome para el reparto de la alcaldía y la Diputación de Ourense. En aquel momento, Cabezas se marcha: “Yo no he pactado con Jácome, me enteré por la mañana del acuerdo” En aquel momento, Manuel Cabezas ya manifestó su intención de dimitir, aunque dio marcha atrás por los motivos que hoy esgrime en su comunicado. Baltar: "Es un referente en Ourense" Entre las reacciones a esta dimisión, destaca la del presidente provincial del PP en Ourense, Manuel Baltar, que ha trasladado su reconocimiento al "trabajo" y el "compromiso" de Manuel Cabezas. "Dejar de formar parte de la corporación local es una decisión completamente personal de Manuel Cabezas y, por supuesto, merece todo el respeto", ha esgrimido Manuel Baltar. Además, ha querido reconocer "el enorme trabajo y la dedicación" por la ciudad de Ourense de Cabezas en su "nueva etapa política", también como presidente de la Junta Local del Partido Popular de Ourense, después de ser elegido por la militancia. Al hilo de ello, ha remarcado que Cabezas "es un referente de Ourense" y "su compromiso" con la ciudad "fue y seguirá siendo absoluto". Además ha valorado el "intenso trabajo diario" del grupo popular en el Ayuntamiento y de todo el Partido Popular "a favor de los intereses de los vecinos de la ciudad".