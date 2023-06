Los audios y ‘whatsaps’ de José Luis Baltar, hermano del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en los que habla de supuestos pagos de empresas y presunta financiación ilegal del PP, son solo “humo” y “chuminadas para perder el tiempo”, según el portavoz del PP en el Pazo Provincial, Plácido Álvarez, por lo que la Diputación está estudiando iniciar acciones legales, aunque no aclaró si será contra Público, el medio que difundió estas y otras noticias, con pruebas gráficas y audios de la autoría de los mismos.

El PP desechaba así cualquier tipo de “ilegalidad” en los contratos a empresas y cobro de supuestas comisiones, pero sin aportar pruebas objetivas para desmentirlos, durante el pleno extraordinario convocado hoy en la Diputación, a petición del PSOE, para aclarar si hay una posible “trama familiar” de los Baltar para “esquilmar la provincia” con prácticas “ corruptas, caciquiles y mafiosas”.

“La voz del audio es de su hermano José Luis Baltar?

Un pleno en el que Manuel Baltar guardó un total mutismo, incluso cuando el portavoz socialista Rafa Villarino, le preguntó directamente : “¿La voz de los audios es la de su hermano, José Luis Baltar?”.

El presidente solo abrió la boca para anunciar el turno de intervención o réplica de cada grupo. Mientras, Villarino aportaba datos de supuestos contratos de forma continuada a 5 empresas, de facturas en las que una concesionario de vehículos aparece como el que hizo una obra para la Diputación, o precios a su criterio desmedidos por servicios que podrían esconder supuestas mordidas, como los casi 12.000 euros por pintar una puerta. El portavoz del Gobierno provincial trataba echar balones fuera. También reprodujo los audios en los que el hermano de Baltar supuestamente daba datos de las presuntas operaciones fraudulentas con referencias al presidente.

DO no aparece en tiempo de pactos

Sí llamó la atención que, en un pleno en el que se trataba de aclarar la existencia -o no- de una trama ilegal, no estuvieran presentes los dos diputados de Democracia Ourensana, entre ellos su propio presidente el también alcalde en funciones Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea, en unos momentos críticos en los que se han abierto negociaciones “multibanda” entre los partidos, para conseguir la gobernabilidad en Concello y Diputación, y en el que DO con sus tres diputados conseguidos, podría ser el baluarte de la supervivencia de Baltar en el Pazo Provincial, que está a un diputado de la mayoría, si el presidente optar por salvarse y rompe su promesa de no volver a pactar con Jácome.

La celebración del pleno, en el que se debatían los audios publicados por Público, coincidió entonces con la víspera de la celebración del 28M con el fin de afectar a los resultados electorales, según alegó Plácido Álvarez, como una forma de influir en las elecciones y. Para el PP esto era solo un intento de “echar humo” en precampaña contra el PP de Ourense, y contra Baltar, presidente del PPOU y de la Diputación, pero “la ciudadanía respondió” dijo, con más de 76.000 votos que duplican los de PSOE y PP.

Nuevamente el pleno de hoy, coincidió con otra información de Público, en la que el mismo chófer de Baltar en la Diputación,-un funcionario recientemente jubilado-cuya mujer e hija fueron multadas por exceso de velocidad, alegando que eran ellas las que conducían en dos ocasiones el coche del presidente provincial, cuando fue multado por exceso de velocidad, es el que le pasó en el último año a la Diputación, gastos por 4.000 euros, de todo tipo de establecimientos, desde flores, comidas con cargo a esta institución provincial algunas en diversos puntos de España. Plácido Álvarez recordó que el propio artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales, permite anticipos con cargo a la cuenta fija para gastos a justificar “y el beneficiario no es la Diputación” en este caso.

Y en medio de un pleno con cero explicaciones, pero mucha expectación, en el que Baltar volvió a mostrar su capacidad de aguante, e sin perder las formas ante las críticas, Rafa Villarino cerró sesión con otra foto, la de una multa por ir a 170 kilómetros/hora impuesta al coche oficial de Baltar, por la que la Diputación tuvo que pagar lo doble en su día, al no poder identificar al conductor. Villarino repartió fotocopias de la foto de la DGT, de ese mismo día en la que aparece un conductor no identificable al volante y supuestamente, pues no tiene gran calidad, al lado viaja como copiloto el propio Baltar. “Esto es para demostrar que el presidente de la Diputación ha vuelto a mentir.” Alegó el portavoz provincial del PSOE y secretario provincial de los socialistas