“Los audios me van a dar más votos, la gente ve que es una caza de brujas”

Dice que está “perfecto” y es “optimista”, pero tiene la duda de cuántos ediles sacará si “11,13, 14” en las próximas municipales del 28-M. Gonzalo Pérez Jácome (Ourense, 1970) no quiere entrar en el fondo de los audios en los que supuestamente se le escucha hablar de mordidas, amaños de concesiones y adjudicaciones a dedo en el presente mandato. Los considera “ilegales y manipulados” y sostiene que “esto está haciendo un efecto rebote” en el electorado. Se pone un “sobresaliente” en la gestión municipal y analiza que “no llevar a Telmo ni nos perjudica ni nos beneficia”.

Sobre sus rivales, Manuel Cabezas y Francisco Rodríguez, enfatiza en sus causas e imputaciones judiciales, a pesar de que el primero fue absuelto por la Audiencia Provincial de Ourense por el “caso 10%” (pendiente del fallo del Supremo) y al otro le quedan dos piezas de la causa de la Pokemon, las demás fueron archivadas. “Eso sí que son cosas probadas y no los audios”, replica.

–La gestión. El 47% de ourensanos, según la encuesta de Faro, le suspende, un 24% la aprueba y un 26% le pone un notable/sobresaliente. Y usted, ¿qué nota se pone?

–La valoro de sobresaliente, es imposible hacerlo mejor dadas las circunstancias. Es una gestión impresionante, en obras, en acciones, en absolutamente todo. Hemos hecho muchas innovaciones, como la campaña de la lectura; la gestión del Auditorio con prácticamente todas las actuaciones por encima del 50% de aforo; las fiestas y las obras las llevamos a otro nivel; incluso en convenios con la Xunta, la mayor obra del gobierno gallego que se hizo en Ourense, como está siendo el hospital y donde pusimos un 10%; las rampas de Concordia; e incluso otros proyectos aprobados como el soterramiento de Pardo de Cela y Concepción Arenal nos lo copia el PP y el PSOE; y también el bono comercio que es la mayor dinamización del comercio local que se hizo en España.

–Decía hace un año que su mayor logro fue echar a andar la Administración y licitar obras complejas. ¿Lo mantiene?

–La obra de Concordia solo la pudimos hacer nosotros. En pandemia y con todas las trabas del Concello, solo la podíamos hacer nosotros. Los demás alcaldes no hubieran salvado los técnicos tiquismiquis que frenan todo, los técnicos no hubieran permitido hacerlo nunca. Nunca.

–El PSOE ha denunciado esas obras por presuntas contrataciones ilegales.

–Todo lo que denuncia el PSOE se archiva. No me importa, porque lo que quiere el PSOE es que no se haga nunca nada.

"La obra de Concordia solo la pudimos hacer nosotros"

–También nos dijo hace un año que implantar el teletrabajo fue su mayor fracaso en el mandato, ¿lo sigue siendo?

–Mi mayor error fue ese, ceder a quienes me empujaron a llevar a pleno el teletrabajo. Si es hoy no lo hubiera llevado a pleno. Fue un auténtico error. Cuando vuelva a ser alcalde eliminaré el teletrabajo.

–Habla de ‘gestión sobresaliente’, pero la ciudad sigue sin PXOM, los placeros en la Alameda, las concesiones sin renovarse...

–No, no, pero todavía así la gestión es muy buena. Las concesiones están listas para ser licitadas en el siguiente mandato. No va a haber diferencia en el servicio de limpieza o agua, pero sí en la de autobús donde las nuevas líneas están diseñadas por un servidor, avaladas por los técnicos y son espectaculares. Van a revolucionar la movilidad.

–En base a la liquidación de las cuentas y según el Concello hay 130 millones de remanente, de los cuales. 60 están comprometidos y 70 no. ¿Por qué la oposición habla de ‘quiebra técnica’?

–Son mentirosos patológicos. El informe de Tesorería es lo importante. Lo medible no es opinable.

–Toca actualidad. Imprimió una carta para repartir entre los electores donde, entre otras cosas, reitera que los audios son manipulados ilegales. ¿Tiene indicios de ilegalidad en esas grabaciones?

–Es al revés, obviamente son ilegales, manipulados y adulterados y no tienen ninguna validez. Los que tienen que presentar las pruebas es el que acusa, la carga de la prueba no se puede invertir. Quien tiene que presentar que son legales son ellos.

–Se abrieron diligencias en 2020 y otra vez en 2021 por la gestión económica de Democracia Ourensana y fueron archivadas. Parece que la sombra de la malversación le persigue, otra vez.

–Acusaciones habrá toda la vida. Preocupación cero.

–En las grabaciones se le escucha hablar de presuntas mordidas, de posibles amaños de licitaciones, también de adjudicaciones a dedo. ¿Todo eso es falso?

–Son falsos. Las pruebas que hay contra mí, las trae La Región que es mi mayor enemigo, porque le hemos cortado el grifo del dinero público, ellos no son jueces. Sin embargo, una jueza oficial entrevistaba a Paco a ver qué paso con 300.000 euros ingresados sin justificar. Y Manuel Cabezas les robó varios millones de euros a los ourensanos al perdonar pagos por licencias urbanísticas, gratuitamente, que ahora está pendiente por sentencia por corrupción. Uno está juzgado y otro imputado. ¿Qué credibilidad tiene mi enemigo?

Sobre una nueva investigación judicial de su gestión económica: "Preocupación cero"

–¿También es falso el sobrecoste del matadero?

–No voy a responder a audios manipulados, ilegales y absurdos. No entro al detalle.

–¿Le afecta electoralmente?

–Nada, al contrario. Efecto rebote, la gente se da cuenta que es una caza de brujas como nunca se hizo y me va a dar más votos.

–Y, ¿judicialmente?

–Nada, cuando no hay nada preocupación cero. De hecho se me ve en la cara.

–Hablemos de campaña. ¿Votar a Jácome es votar a Baltar?

–Votar a Jácome es lo único distinto a todo. Es la única opción para salvar la ciudad.

–Han sido dos semanas revueltas en esta campaña con sus audios y las multas a Baltar por ir a 215km/h y otras que han salido. ¿Han hablado, han intercambiado algún mensaje?

–No, no hablo, no tenemos comunicación últimamente. Si coincidimos, hablaremos.

–Baltar decía que estos audios le inhabilitan a usted para ser alcalde o para pactar con usted. ¿Cree que lo que le ha pasado a él le inhabilita para presidir la Diputación?

–Estos audios no son nada. Si hablamos de inhabilitar, lo que le inhabilitará a él son cosas que hay. Las pruebas publicadas por mi enemigo contra mí no son pruebas.

–¿Cuál es la promesa estratégica de DO para el 28-M?

–Son muchas. El Parque Canedo por ejemplo, con financiación europea que no tiene marcha atrás...

–¿No tiene marcha atrás? Sin embargo, la oposición cuestiona que se haga por cuestiones urbanísticas.

–Tiene financiación europea y eso se va a hacer. La oposición miente constantemente. Tenemos también las nuevas líneas de autobuses, las bicis eléctricas, las rampas y escaleras mecánicas en 20 puntos de la ciudad y también un nuevo bono comercio.

"Votar a Jácome es lo único distinto a todo"

–El escenario no pinta mayorías absolutas. ¿Cómo ve el 28-M?

–Vamos a ganar e intentarlo con mayoría absoluta.

–Y, ¿si no pasa eso?

–Si no pasa eso cruzaremos el río cuando lleguemos a él.

–Parece que tiene difícil repetir como alcalde.

–Esa es tu opinión, creo que lo tenemos bastante fácil, vamos a ser la lista más votada, mayoría absoluta y a ganar.

–No es mi opinión, son las encuestas.

–Las encuestas están todas manipuladas. En el 2015, FARO nos daba 3 concejales y conseguimos 8.

–En el 2019, FARO le daba 7 y consiguió esos 7.

–Sí, esa fue la excepción que rompió la regla porque en el 2011 nos dabais 0 y logramos 2.

–Todos le han puesto un cordón para que no sea alcalde. O saca mayoría absoluta o lo tiene complicado.

–¿Estás diciendo que el PP o el PSOE van a votar por uno u otro en la investidura? No hace falta tener mayoría absoluta se puede ser la lista más votada, porque si somos la lista más votada para que no sea alcalde tiene que haber una mayoría absoluta (14). Es decir, el PP le tiene que votar al PSOE o viceversa.

–¿Eso puede pasar?

–Si pasa se demostraría nuestra teoría de que hay intereses más allá de los partidos para que ocurra eso. Porque son candidaturas marionetas, si pasa eso se demuestra que todo era una trama, tal y como dijimos.

"PP y PSOE son candidaturas marionetas"

–¿Con qué instrumento identificaría a cada candidato?

–Yo, obviamente, el piano. A Cabezas con un pedal de distorsión de una guitarra eléctrica, porque es una persona que distorsiona. Paco con unas maracas, porque es un marioneta y a Seara con el altillo, el soporte, donde se suben los directores. Los demás son irrelevantes.

–Sobre Telmo, ¿no llevarlo en las listas le beneficia o le perjudica?

–Siempre dije que formaba parte de nuestro equipo. Creo que ni perjudica ni beneficia.

–¿Qué le parece que su candidatable por Pereiro de Aguiar en 2019 se integre ahora en la lista del PP para este 28-M?

–Es buen amigo mío y le deseo lo mejor.