Los candidatos de PP y PSOE a la Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas y Francisco Rodríguez, no acudieron ayer miércoles al debate organizado por la CRTVG con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo.

A la cita, que se retransmitió de forma simultánea por la Radio Galega y la Televisión de Galicia, sí se presentaron los candidatos de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, del BNG, Luís Seara, y de Ciudadanos, José Manuel Gómez.

Sin embargo, tras realizar una intervención inicial y al conocerse la ausencia de los aspirantes del PP y del PSOE, Gonzalo Pérez Jácome decidió levantarse y abandonar el encuentro.

Posteriormente, en sus redes el alcalde y candidato a la reelección de DO, calificó los hechos de “incomparecencia por cobardía”. Añadió que “con todos los respetos a los sí presentes, Cs y BNG, a los 5 minutos me levanté del plató tras explicar que no puedo debatir con dos sillas vacías, las de PP y PSOE, que han confirmado seguir una estrategia conjunta”, señaló.

Antes de irse aprovechó para volver a hablar de la “trama” que le persigue y para criticar el gasto que provoca la propia casa en la que se le había invitado a hablar.

Por su parte, el BNG lamentaba ayer esa “falta de respeto” de los otros líderes y del propio alcalde luego por no asistir a una cita para explicar su programa a los ciudadanos.

El PP, en una nota oficial, alegó que el Comité de Dirección de la agrupación local del PP de Ourense Ciudad decidió que su candidato, Manuel Cabezas, no asistiera a la cita a la que, al igual que el candidato del PSOE, estaban emplazados, “después de analizar la situación generada en la capital ourensana con la divulgación, a lo largo de los últimos días de una serie de audios en los que se recogen hechos de extrema gravedad protagonizados, presuntamente, por el actual alcalde de Ourense”.

Estos hechos, señala el PP, han llevado “a presentar un escrito delante de la Fiscalía en el que se solicita la apertura de una investigación sobre el contenido de esos audios” y añade que “no procede participar en un debate con una persona” a la que denunciaron y en la que aprecian supuestas ilegalidades. Además, piden perdón a los profesionales de la CRTVG .