El milagro de las urnas: Buses, rampas mecánicas y concurso de pinchos reaparecen en precampaña

El milagro de las urnas volvió a materializarse ayer, durante la convocatoria municipal en el Concello de Ourense, de la rueda de prensa del concurso de pinchos, pues ademas del resurgir esta convocatoria, que estaba olvidada y con la que se reactiva el cartel del ocio de la ciudad en víspera electoral, al remate de esta cita, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, aprovechó para contestar a las preguntas de los informadores y anunciar otra batería de proyectos.

Así, señaló que en mayo funcionará la primera rampa mecánica de la ciudad en Concordia, sin inauguración oficial, obviamente, y el nuevo transporte urbano, que está “muy adelantado”, y rodará entre finales de abril y mayo.

Pero antes del inicio de su nuevo modelo y líneas de transporte, el Concello tendrá que pagar sus deudas, pues aunque estrene autobuses, el servicio de Urbanos de Ourense está caducado desde 2015. Ayer mismo, se daba cuenta de que el Tribunal Superior de Xustiza desestimó el recurso del Concello y ratificó a que debe abonar los 5,5 millones que le debe a la concesionaria del bus urbano.

Urbanos le reclama desde 2016 al Concello el pago del aumento de gastos de explotación de este servicio entre 2015 y 2018, pues la concesión caducó hace 8 años, y no se le subió el incremento de explotación. Se abonaron 3,2 millones de euros, y debe pagar 2,3 millones más. Esta indemnización es resultado de un litigio que se inició en 2016. La empresa Urbanos de Ourense presentó un recurso en el juzgado, en el que reclamaba que el Ayuntamiento le abonara una compensación económica que cubriera los gastos del servicio y un beneficio industrial del 6%.

63.000 bonos de comercio al filo de las elecciones

Gonzalo Pérez Jácome tuvo cuidado ayer, durante su variopinta rueda de presentación de los Pinchos de Primavera –por la diversidad de temas abordados a su remate en el mismo escenario– de no sentarse en la foto con los organizadores al estar prohibido por decreto en precampaña, pero se despachó a doquier al remate, en una exultante comparecencia sobre el éxito de los Bono-Comercio, que lleva ya 63.000 vales repartidos a otros tantos vecinos, y anunció que, entre abril y mayo, estarán funcionando las rampas mecánicas de Concordia. Le puso un “10 redondo” de nota a la campaña del vale de comercio gratuito, que fue posible con el apoyo de todos los grupos de la corporación local, que aprobaron la modificación de crédito de los 10 millones de euros necesarios para la iniciativa. Se mostró sorprendido porque tantos vecinos y vecinas hayan solicitado ese bono de 100 euros, que se le regala con cargo a fondos públicos de la ciudad para gastar en el comercio local y sin coste alguno para ellos. Bonos que tendrían que haber sido concedidos hace dos años, pues su objetivo es apoyar a comercio y hostelería locales tras las pérdidas que ocasionó el COVID. Jácome no quiso hablar de cómo va la lista de DO, aún sin cerrar, porque, según él hay mucha gente afiliándose al partido que él preside y que tenía en principio tres afiliados, incluido el propio fundador. También señaló que los programas al Concello de PSOE y PP tienen “ideas vagas” y las concretas, se las “copiaron” a él. Finalmente señaló que en su lista, repetirá su “núcleo duro”, pero no dio nombres de si serán los cuatro actuales.

Cincuenta locales participan en la nueva edición del Sabores de Ourense-Pinchos de Primavera

Al menos la proximidad de la campaña activó un proyecto esperado hace meses. Ourense disfrutará El 7º Concurso Sabores de Ourense-Pinchos de Primavera 2023, y con él vuelve al cartel de propuestas de ocio y se celebrará del 21 de abril al 1 de mayo, ambos días incluidos. Organizado por la Concejalía de Turismo y Termalismo y desarrollado por la Unión de Hosteleros de Ourense . Es una iniciativa con la se pretende acercar y dar a conocer la riqueza gastronómica de la ciudad y las distintas propuestas de los establecimientos hosteleros entre los ciudadanos y visitantes. Serán 50 los locales participantes en esta edición, en su mayoría emplazados en el casco histórico (29), pero también en el Ensanche (8), en la avenida de Buenos Aires (4), en el barrio de San Francisco (3), en la zona universitaria (2), en A Ponte (2), en la zona del Hospital (1) y en O Couto (1). A diferencia del concurso de otoño, que debe estar hecho a base de productos locales de temporada, el de primavera es de temática libre. Como novedad más destacada, ningún pincho participante podrá tener un precio de venta inferior a los 2,50 euros ni superior a los 3,50 € (IVA incluido). La organización del concurso designará una comisión evaluadora para seleccionar los ocho pinchos finalistas que competirán en la final de la categoría del Jurado Profesional. Esta se celebrará el lunes 8 de mayo en el Centro Comercial Ponte Vella, cuando los establecimientos finalistas deberán cocinar en directo ante el jurado profesional. Se concederán los siguientes premios: 3 premios del Jurado Profesional, 1 accésit del Jurado Profesional al salto más creativo; 1 premio del Público y 1 premio Salto Celíaco.