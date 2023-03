El TSXG declaró nulas las licencias concedidas por el Concello de Ourense en 2007, en el subsuelo de la Plaza San Antonio. El Superior confirma la resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº1 de Ourense y desde la publicación PP, PSOE y DO se enzarzaron para ver quién tenía más responsabilidad o para determinar quién tiene razón. Jácome dijo que “Cabezas nos lo robó y Paquiño lo blanqueó”, aludiendo a la gestión que hicieron. Por su parte, el PSOE pide al candidato a la alcaldía Manuel Cabezas que dé explicaciones por la “herencia urbanística que dejó en la ciudad”. Desde el PP, comentan que “nosotros cumplimos lo que había en el convenio, se trabajó para cumplir en lo acordado y firmado en 1994. Ahora se Declara la nulidad de pleno derecho de la junta de gobierno de 2007, acordada por el gobierno socialista, nulidad que tiene consecuencias inherentes pero hay que aclarar que esta sentencia no es firme”. DO denunció esta concesión de licencias y ahora el TSXG las declara nulas, aunque todavía cabe recurso. Desde el BNG dicen que “o acontecido na Praza de San Antonio ten que ver co urbanismo desenvolto durante anos polos gobernos de Cabezas e cuxas consecuencias aínda segue a pagar o concello a día de hoxe con múltiples causas abertas”.