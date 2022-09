El Concello amplía el aforo y permite 80 bañistas a la vez en las pozas de Outariz

Las protestas de Amigos das Termas no han caído en saco roto y el Concello de Ourense ha abierto la mano. A partir de mañana viernes, 23 de septiembre, las pozas termales gratuitas de Outariz-Burga de Canedo, ubicada en la margen derecha del río Miño, podrán ser utilizadas de forma simultánea por un máximo de 80 bañistas.

Así lo anunció ayer el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien especificó además cómo será el reparto. Concretamente en la poza número 1, la de mayor superficie, pues tiene 105 metros cuadrados, se ampliará su capacidad hasta 50 bañistas a la vez, y en el vaso número 3, de 74 metros cuadrados, aumentará hasta 30 personas simultáneamente.

Esta modificación, que incrementa de forma sustancial el aforo para suplir así la carencia de otros vasos de baño que no han sido reabiertos, se produce coincidiendo con el inicio del otoño. En agosto se había dado una primera ampliación de capacidad del vaso 1 desde las 12 a las 35 personas, y ahora lo hará hasta 50. El vaso 2 pasó en agosto de 12 a 20 personas y ahora pasará a 30.

“En ninguno de los dos vasos se llegará al aforo máximo que se podría aprobar de acuerdo con los límites establecido por la Xunta de Galicia, ya que se quiere evitar una acumulación excesiva de personas en el interior de los espacios de baño” .

De este modo, Outariz-Burga de Canedo tendrá cabida desde el viernes para acoger a 80 personas simultáneamente entre los 2 vasos.

Por su parte, el alcalde avanzó también que el gobierno municipal introducirá más novedades en las condiciones de uso de este espacio termal.

Entre las novedades está que no habrá turnos para usar los vasos termales y se establece un tiempo máximo de permanencia en el interior del recinto vallado de 90 minutos diarios. No obstante, recomienda no más de 30 minutos diarios en el agua. No se permite acceso a las termas a menores de 10 años (deben acreeditar la edad con el DNI).

Queda prohibido hablar en voz alta al ser un lugar de relax.

El alcalde espera reabrir en 15 días las termas de A Chavasqueira y O Muíño

Aunque se eliminen la entrada por turnos a las termas públicas de Outariz-Burga de Canedo, si hay otras normas de obligado cumplimiento que el Concello volvió a recordar ayer. De este modo, los bañistas debe de permanecer, una vez dentro de las pozas, a un mínimo de un metro de distancia de los chorros del agua caliente o fría, así como de las escaleras de acceso a las termas.

La situación mejorará cuando reabran las termas gratuitas de A Chavasqueira y O Muíño. Según el alcalde, las obras siguen a buen ritmo y espera poder reabrirlas en unos 15 días.