El tren de los autócratas sigue su camino sin importarles las consecuencias. El maquinista, hoy conductor o líder, no ve cómo los pasajeros se revuelven para agarrarse y no ser despedidos de sus compartimentos; se mantiene sordo a los gritos de auxilio, ignora las señales de advertencia y el freno de emergencia no funciona.

El tren de la amnistía quiere llegar a su destino lo más pronto posible, para satisfacer a una minoría de catalanes a cambio de votos.

Cuando llegue a su destino, las consecuencias serán irreparables, con un futuro lleno de conflictos debido al referéndum separatista.

Desde la Moncloa se dice que, para asegurar la convivencia con Cataluña, se necesitó el indulto y ahora la amnistía, pero no se pronuncian en lo que vendrá más adelante y esto todos lo sabemos, el referéndum separatista. Pero lo más curioso es que los políticos catalanes están faltos de convivencia y esto lo demuestra las elecciones anticipadas.

El problema de la autocracia es que causa mucho daño y luego es muy difícil de subsanar, aseguran su posición con mentiras, utilizan instrumentos y libertades democráticas, pero se comportan como déspotas y esto lo notamos diariamente.

Los españoles se encuentran indefensos, las manifestaciones ya no dan resultado y este Gobierno formado por la suma de partidos que perdieron las elecciones, lo único que les interesa es no perder el poder.