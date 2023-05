¿Qué harías si tuvieses actitudes suicidas, acudes al médico y no te dan cita hasta dentro de tres meses? Si tu bolsillo te permite hacer semejante inversión, te diriges a una clínica privada. Pero, ¿y si no? ¿Te suicidas? ¿Aguantas? La cruda realidad es que en Galicia la sanidad pública únicamente cuenta con cuatro psicólogos por cada 100.000 habitantes. De lo que se derivan listas de espera de dos o más meses, sesiones de media hora y una periodicidad difícilmente inferior al mes y medio. Estas cifras, para quien se encuentra en una situación crítica y cuya situación económica no soporta pagar una media de 51 euros la hora de consulta, resultan aterrorizadoras. Póngase, querido lector, por un minuto en su situación, de quien no vive, sino que sobrevive. ¿No cree usted también que en un estado social y de derecho resulta impensable que la vida continúe siendo para algunos un artículo de lujo?