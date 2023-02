El discurso de Pedro Sanchez, de que no ha llegado el apocalipsis al país, es idéntico al de Rajoy, de que el no veía esa España tan mal como le decía la oposición, en su día el PSOE, que oye cómo ahora la oposición, el PP, sí ve el apocalipsis. Bueno, nada nuevo, el ciudadano ya sabe como va esto, si gobiernas la cosa va a mejor y si estas en la oposición, lva fatal. Es la vieja estrategia de cuanto peor, mejor para mí y el quítate tú para ponerme yo.

El gobernante siempre lucirá unos macronúmeros a los que les da su conveniente lectura, para demostrar su valía, sabido es que hay otra lectura de esos números y de eso se va a encargar la oposición.

Y mientras se enzarzan en su charleta, hay millones de casas donde su economía y su vida no van bien, ni parece que vayan a ir a mejor en el futuro,. Son muchos los que, si no están en paro, tienen unos ingresos insuficientes para la calidad de vida que se espera en un país del primer mundo como el nuestro. Ademas de en las familias, no hay colectivo que diga que les va bien las cosas, bueno, salvo el de los millonarios, que parece que les va muy bien.

Vivimos con la seguridad de que todo va mal, cualquier ámbito que afecta a nuestra vida, sanidad, justicia, transportes, inflación, ecología… Se supone que los políticos debieran de gobernar en la dirección de mejorar la vida de los ciudadanos, pero si ellos dicen que la cosa va bien (no dudamos de que ellos si tienen calidad de vida), y en la calle todos dicen que va mal, surge una pregunta: ¿para quién gobiernan? ¿Para los ya contentos millonarios? Para Don Pueblo, claramente parece que no.