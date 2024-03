Cuatro Cosas

El que no se inmuta por los rumores, fratres, es Gonzalvus. Sí, sí, Caballero II, al que las cifras electorales de cuando era secretario xeral del PSdeG en todos los comicios, comparadas con las de ahora, le permitirían ser arzobispo. Un amigo de avecilla, que habló con él, dice que está tranquilo en su puesto de docente universitario, pero atento a los rumores que le sitúan en el Parlamento europeo. Así que ojo, porque no está el horno psoeciata para bollos. ¿Eh?

Ya sabe que tiene apoyos, pero también poderosos enemigos. ¡Ah! Y de pactos aún no se sabe nada serio. Que conste en acta. Lo que se desmiente es que haya habido un acuerdo para llevarlo a Bruselas a cambio de dejar su escaño gallego quedando fuera de la lista. El desmentido no significa que no acabe en Bruselas, sino que ese destino, aunque no se haga, no provocará más ruido en el seno de los socialistas gallegos, siempre dispuestos a armar líos, pero discretos. Uyuyuy...

Anacleto, sin embargo, no se fía del todo de las fuentes oficiales, y susurra que ese pacto no es imposible. Sucede que el eurodiputado que presuntamente sería relevado es un militante socialista de mucho prestigio en la provincia de Pontevedra y por tanto dejarlo fuera implica un riesgo. Y las encuestas no apuntan precisamente a que en las elecciones europeas Galicia vaya a aportar demasiados puestos al rojerío, que habrá de medir muy mucho a quienes presentará en junio. Puede que sean muy pocos. ¿No?

En el PPdeG pasa lo contrario. Lo más probable es que apunten a más de uno de origen galaico para la Cámara europea. Y es probable que a alguno de los actuales, que lleva más tiempo en el chollo que Cascorro en la mili, lo jubilen. Los sondeos, y el propósito del partido, parecen apuntar a una renovación que consideran necesaria. Naturalmente el número de aspirantes crece de forma exponencial cuando se extiende el dato de lo que cobran sus señorías continentales. Es lo que se llama una canonjía con pensión de jubilación compatible con la de aquí. Cosas de la vida. ¿Capisci?