Cuatro Cosas

Dependerá de las condiciones del PP. La Alcaldía de Carballiño. Pachi, que es clave, se lo dejó clarito a sus posibles y circunstanciales aliados, ya que el Bloque allí no pinta un caralho. La cosa no es -necesariamente que la nueva Alcaldía sea pachista, sino que su titular actual, psoeciata, se vaya por parálisis administrativa, dicen casi todos. Y según las ofertas definitivas, se verá quién ocupe la silla gestatoria. Hasta podría ser un Popular, quién sabe. Todo es posible ¿No?

Sí, sí que lo es. Posible. El PSdeG tiene la fuerza que le aporten sus jefes en Madrid, a los que no les gusta perder poder, ni local ni del otro. y son maestros de la trampa o la emboscada. De ahí que quizá falle la censura por acuerdo, o el alcalde dimita y se vaya para dejar a otro y de ese modo salvar la situación y mantener en el rojerío, o así, el puesto. Hasta Pachi no descarta volver a donde solía y, si no, controlar el tenderete. Porque no se le escapa una. ¿Eh?

En todo caso, Anacleto también opina que la tarea será muy difícil. El que fuera conselleiro de Medio Ambiente en el bipartito y secretario xeral de los socialdemócratas gallegos no es precisamente santo de la devoción del mando actual de lo que a nivel estatal es ya un híbrido de PSOE, PCE y radicales de ultraizquierda, de esos que cuando odian es que odian de verdad. Y se guardan la venganza más allá de la memoria. Ojo..

(Pachi, cuando era el jefe, comenzó a ganarse un puesto en la cofradía de los fieles difuntos el día en que quiso imponer en el Partido la aplicación del lema “una persona, un puesto”. Además de un sueldo, por supuesto. Pero se encontró con poncios poderosos que protegían los intereses de sus protegidos, y vaiche boa: bombas fuera, intrigas a tutiplén, y a la calle el mando. Y es que hubo, y hay, gente que, aún en baja, tiene bula. ¿Capisci...?

